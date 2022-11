John Aniston, pai de Jennifer Aniston, morre aos 89 anos

Publicidade

John Aniston, a estrela vencedora do Emmy da novela diurna Days of Our Lives e pai da atriz Jennifer Aniston, morreu aos 89 anos. A filha do ator postou uma homenagem a ele na manhã de segunda-feira no Instagram, anunciando que ele morreu sexta-feira, 11.

“Doce papai... John Anthony Aniston”, escreveu Jennifer Aniston. " Você foi um dos humanos mais bonitos que eu já conheci. Estou tão agradecida que você subiu aos céus em paz – e sem dor. E em 11/11 nada menos! Você sempre teve um timing perfeito. Esse número terá sempre um significado ainda maior para mim agora. Vou te amar até o fim dos tempos.”

O ator John Aniston em foto de 2015, durante o Prêmio Emmy Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

John Aniston nasceu Yannis Anastassakis em Creta, Grécia, e emigrou com a família para a Pensilvânia quando era criança. Seu papel mais conhecido foi Victor Kiriakis em Days of Our Lives, o qual interpretou ao longo de 37 anos, mas entre seus papéis também está a novela Search for Tomorrow e as séries The West Wing e Gilmore Girls.

Em uma entrevista para o site da Academia de Televisão, responsável pelo Emmy, ele disse que não tinha vontade de ser tão famoso quanto Jennifer. “As novelas lhe trazem a quantidade certa de reconhecimento. Você consegue o suficiente para satisfazer o seu ego, mas não o bastante para destruir sua vida. Enquanto outras pessoas, e minha filha é uma delas, não conseguem ir a lugar algum.”

