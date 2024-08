Julián Ortega, de ‘Elite’, morre aos 41 anos

A morte foi anunciada pelas redes sociais do Sindicato Espanhol dos Artistas na segunda-feira, 26. “O ator Julián Ortega morre aos 41 anos. Descanse em paz. Do Sindicato dos Atores e Atrizes, as nossas mais sinceras condolências à família e amigos do ator”, diz comunicado publicado no X (antigo Twitter). A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

Em Elite, Ortega interpretou um funcionário de um restaurante e colega de trabalho de Samuel (Itzan Escamilla) e Omar (Omar Ayuso).