Kim Kardashian paga multa milionária por promover criptomoeda

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) anunciou nesta segunda-feira, 3, que a celebridade americana Kim Kardashian concordou em pagar uma multa de US$ 1,26 milhão por promover uma criptomoeda no Instagram, sem revelar que havia sido paga para isso.

A agência acusou Kardashian, que possui 331 milhões de seguidores e é uma das dez pessoas mais populares da plataforma, de não divulgar que havia sido paga para publicar sobre os tokens EMAX, ativos criptográficos oferecidos pela EthereumMax.

Em um comunicado, a SEC diz que a multa inclui uma pena de US$ 1 milhão, mais US$ 260 mil que representa a quantidade cobrada por Kardashian com juros.

A estrela também concordou em não promover nenhum tipo de ativo criptográficos durante três anos.

Kim Kardashian na festa do Oscar promovida pela revista Vanity Fair, em 2020

“Este caso é um lembrete de que, quando celebridades ou pessoas influentes endossam oportunidades de investimento, incluindo ativos de criptomoedas, não significa que esses produtos de investimento sejam adequados para todos os investidores”, conta o presidente da SEC, Gary Gensler, no informe.

“Encorajamos os investidores a considerarem os potenciais riscos e oportunidades de um investimento em vista de seus próprios objetivos financeiros”, ele acrescenta.

Continua após a publicidade

Kim “Kardashian está satisfeita por ter resolvido esse assunto com a SEC”, comunicou um de seus advogados à AFP, além de afirmar que sua cliente “cooperou totalmente com a SEC desde o início”.

“Ela quer deixar este caso para trás, para evitar um conflito prolongado. O acordo alcançado com a SEC permite que ela faça isso e avance com seus muitos projetos empresariais”, destacou o advogado.

Em setembro, Kardashian anunciou novos negócios com o lançamento da empresa de investimento SKKY Partners.