Lady Gaga, Shonda Rhimes, Jennifer Garner e George Clooney vão integrar Comitê das Artes de Biden

EFE - A cantora Lady Gaga, o ator George Clooney, a atriz Jennifer Garner e a roteirista e produtora Shonda Rhimes foram escolhidos nesta quinta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para fazer parte do Comitê das Artes e Humanidades, que o aconselha sobre questões culturais.





A atriz e produtora Shonda Rhimes Foto: Nina Prommer/ EFE





Gaga vai compartilhar a presidência do comitê com Bruce Cohen, o produtor por trás de sucessos como Beleza Americana (1999), Milk: A Voz da Igualdade (2008) e O Lado Bom da Vida (2012).

As nomeações de Biden para o comitê incluem 24 pessoas, incluindo a atriz e produtora Kerry Washington e a produtora Marta Kauffman, que coproduziu Friends com David Crane.





A atriz Jennifer Garner Foto: Caroline Brehman / EFE





A artista multidisciplinar Amanda Phingbodhipakkiya, o educador, jornalista e ativista Horacio Sierra e a educadora Angélica García, presidente do Berkeley City College, também estão na lista, acrescentou a Casa Branca no comunicado, que recorda que o comitê foi fundado em 1982 e tradicionalmente tem as respectivas primeiras damas como presidentes honorárias.

O grupo aconselha os presidentes e chefes das agências culturais dos EUA sobre política cultural, empenho filantrópico e do setor privado e outros esforços para melhorar o apoio federal às artes e humanidades.





O ator George Clooney Foto: Chris Pizzello/Invision/AP





O comitê também envolve artistas, acadêmicos e profissionais do patrimônio cultural para promover a excelência na área. Nos últimos 40 anos, o grupo tem catalisado programas federais e desempenhado “um papel vital” no avanço da educação cultural.