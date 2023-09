A arte desnuda, a escrita causa impacto, grandes obras obrigam a repensar significados

Julieta está desolada com a revelação: seu único amor nasceu no único ódio. Romeu é Montecchio, família rival dos Capuletos. Linda, jovem e rica: poderia ter tudo como qualquer súdita privilegiada de Verona. Seu olhar caiu sobre o fruto proibido. Em determinado momento, no primeiro ato, cena 2 (a do balcão), ela comenta: “O que há num nome? O que chamamos rosa teria o mesmo cheiro com outro nome; e, assim, Romeu, chamado de outra coisa, continuaria sempre a ser perfeito, com outro nome” (Teatro Completo. Vol. 1, p. 157, Nova Aguilar, trad. de Bárbara Heliodora).

A cena é conhecida. Julieta fala do caráter aleatório do signo. Uma rosa tem um nome, mas continua perfumada e bela se a designássemos por outro. A inteligência da jovem é aguda. A arte de Shakespeare desnuda a convenção social, mostra como as coisas dependem de convenções, escandaliza e seduz. Shakespeare é artista.

Retrato pintado no século 16 do dramaturgo inglês William Shakespeare, autor de 'Romeu e Julieta'. Foto: Jacques Mezger/Domínio Público

As pessoas que fundem significado e significante costumam ser autoritárias e dogmáticas. “As rosas sempre foram rosas” é a postura que nega história e cultura. Rosa é palavra bela e não causa disputa. Substitua por família, ordem, moral, religião - está declarada a guerra.

A arte desnuda. A escrita, especialmente a boa, causa impacto e faz pensar. Por sua natureza, tratando de temas leves ou densos, a criação artística obriga a rever valores. A nudez do Davi de Michelangelo, a Lolita de Nabokov, a Origem do Mundo de Courbet, o adultério de Madame Bovary, o urinol de Duchamp ou até o Tubarão de Damien Hirst são obras que obrigam a repensar moral, casamento, família, sentido, beleza, sexo, sentido e arte em si. Por definição, arte incomoda.

Quando a arte produz uma rosa que se encerra na sua beleza floral, ela vira “arte decorativa”. É um quadro bonito que combina com o sofá e a cortina, uma cor agradável que ilumina o ambiente, uma escultura perfeita para o jardim de inverno para elogios regados a Veuve Clicquot. Beleza decorativa não é ruim, apenas não é arte.

A arte é desafiadora e crua. Mostrando flores como Van Gogh ou cadáveres como Géricault, deve convidar a uma posição desconfortável que redefina valores.

Continua após a publicidade

Arte suave é um produto irrelevante que “orna” com o tom pastel do quarto e estimula o sono. É tinta acrílica vendida a metro, em Miami, para um apartamento clean, livre de tudo, inclusive de vida. Tenho imensa esperança na arte linda, mas linda de doer.