A fé e o zap

Todo mundo que você conhece tem um celular e navega pelas redes. Das pessoas com as quais já cruzei, apenas Caetano Veloso e o professor João Braga se orgulham de não serem titulares de um aparelho celular. João parece ter se rendido (mandou-me mensagem há uns dias). Restaria Caetano?

O celular mudou nossa maneira de existir no mundo e de perceber a realidade. Qualquer pessoa se tornou fonte de notícias. Para muita gente, se está na rede, deve ser verdade. Como o algoritmo envia o que nos conforta (e nossos grupos se fecham sobre nossos próprios limites ideológicos), fica quase impossível resistir a essa sereia customizada. A mulher mitológica “metapeixe” atraía marinheiros para as rochas. Seu canto era irresistível. Era necessário amarrar-se, como o fez Ulisses, para impedir a eficácia do chamado. O celular e suas redes não nos arrebentam em naufrágios, pelo contrário. Jamais houve dominação tão feliz e suave, tão “quentinha” e bem-adaptada às nossas fraquezas. Conseguimos algemas de seda (ou de silício) e, como parte de uma “servidão voluntária” que faria corar La Boétie, a tela luminosa é a última coisa que vemos antes de dormir, a primeira ao acordar e a dialogar feliz nos peristaltismos intestinais.

Não falo como um estranho a esse mundo. Eu, crítico antigo dos excessos das redes, aderi de forma absoluta. Capitulei. Perdi. Juntei-me à humanidade. Os efeitos são visíveis, até na política. Dois colegas de perfil ideológico oposto apresentaram-me suas verdades. Um, conservador e católico, disse que jamais votaria em Lula, porque ele tinha assassinado (pessoalmente!) o prefeito Celso Daniel. Perguntei a evidência. Ela disse: “Mandaram no meu grupo de zap!”

Outro colega, pensador bem vinculado às esquerdas, assegurou que, além de todos os defeitos do ex-presidente Bolsonaro, ele havia sido o mandante direto do assassinato de Marielle. Fiz a mesma pergunta sobre as evidências e recebi a mesma resposta. Detalhe: ambos são pessoas cultas e viajadas.

Não estou equivalendo fatos ou dizendo que os procedimentos de direita e de esquerda são idênticos. Estou analisando a crença nas redes e a mudança do que seria o critério de validação. Não quero discutir aqui quem matou quem. Quero pensar em quem acredita e a partir de qual motivo. A sereia vermelha ou a verde-amarela são a maior fé já criada e a mais customizada. A distopia de 1984 chegou ao ponto máximo. l