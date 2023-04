A idade do dinheiro e da dor

A crítica ao novo-rico é antiga. Aparece no texto do Satíricon, atribuído a Petrônio, especialmente no episódio da ceia de Trimalcião. O tema ecoa no Burguês Fidalgo, de Molière, e foi epitomizado na oposição entre Vera Loyola e Carmen Mayrink Veiga, no Rio de Janeiro. É um tema universal. Se fosse algo da pena do historiador Fernand Braudel, chamaríamos de evento de “longa duração”.

Não preciso relembrar os itens centrais do ataque. Ostentação é coisa de dinheiro recente. Dinheiro antigo é discreto. A cor do novo capital é o dourado; sua urbe é Miami. O dinheiro novo tem artistas de eleição que não convém identificar. O mais interessante é que os ataques aos “novos-ricos” não saem apenas de aristocracias tradicionais, todavia de classes menos favorecidas.

Desde muito tempo, alguns membros do dito “povo” aceitam (em parte) que exista um grupo de elite cujo refinamento se perca das brumas do tempo. Apesar disso, se houver alguém que até ontem pegava ônibus ao seu lado, ou que morava em bairro com CEP mais popular... Ah! Este será ironizado e atacado. A recíproca é verdadeira, pois, quase sempre, o dinheiro recente é mais agressivo com grupos populares do que aqueles com ancestrais na nobreza do Segundo Reinado.

Cena de 'Satyricon', filme dirigido por Federico Fellini Foto: United Artists

Interessante notar que, sob as capas e pátinas douradas, há pontos de proximidade. O que marca uma elite é seu acesso exclusivo a alguns benefícios. O novo-rico compra coisas caras e exibe-as como um sinal de distinção. “Este é meu carro de luxo, estas são minhas joias, e meu cachorrinho come tais produtos. Tenho o que você não tem, porque possuo coisas muito caras e exclusivas.”

O chamado old money seria muito diferente? De alguma forma, não. A tradição, pela exclusividade, também busca se distinguir da plebe. Se o grupo “emergente” gasta rios de dinheiro para criar ilhas especiais, o tradicional invoca a história da sua ilha.

Então, ao contrário do primeiro, a tradição não gasta um apartamento de luxo para comprar uma pintura colorida da moda e colocá-la na sala de jantar, informando o preço aos convidados.

“Se minha fortuna tem mais de cem anos, o quadro de que eu me orgulho é um Di Cavalcanti, com o rosto de Vovó na fazenda.” Isso, um artista de primeira linha ter pintado minha família, jamais será comum, porque o capital pode dourar tudo, porém esbarrará na história.

Alguém vai às Ilhas Seychelles, de primeira classe, e fica em um quarto enorme que ocupa uma parte expressiva do Oceano Índico? Legal! Eu me hospedarei no hotel em que mamãe passou a lua de mel, na Provence.

O quarto é menor, mas as mesmas lavandas que meus jovens pais viram da janela eu contemplo agora. Num dia, meus filhos estarão aqui, neste refúgio de pedra exclusivo que só nós conhecemos. O dinheiro novo grita ao mundo “eu posso”; o antigo saúda com “nós sempre estivemos lá”. Ambos trabalham com uma estratégia de exclusão.

Sim, na Harrods de Londres alguém pode comprar louças que parecem adequadas a um palácio da Península Arábica. No entanto, para alguém tradicional, o importante é comer na louça Companhia das Índias com a qual sua tia-avó recebeu Lawrence da Arábia, quando os milionários sauditas não existiam. O seu porta-retratos pode ser de platina comprado em leilão da Sotheby’s. O meu é comum, mas possui fotos de três reis e quatro presidentes, com mamãe. Isso nunca será leiloado! Um aristocrata jamais gritará: “Chupa, novo-rico!”. Vulgar em excesso! A tradição inclina-se ao uso de: “So disgusting!”, diante do arrivismo dos jovens milionários.

A tradição moral católica ensinava que existiam pecados por classe social. Os ricos? Poderiam ser condenados por avareza. Os pobres? Por inveja. Nos dois casos, estava asfaltada a via para o Inferno.

Você, querida leitora, estimado leitor e todos aqueles que nem possuem dinheiro em quantias inesgotáveis... O leitor médio que não é recebido no banco, com tapete vermelho, mas, mesmo assim, tem poder para adquirir um bem como um jornal? Você que já viajou para o exterior, porém não no seu próprio avião. Você que possui seu carro, mas o veículo não foi feito sob encomenda na cidade italiana de Maranello? Você que não passa fome, porém luta contra o IPTU/IPVA, em janeiro? Qual seria seu pecado original?

Difícil responder. Talvez a vaidade seja o mal universal hoje e paire sobre todas as classes. Nossas redes sociais criam um muro imbricado de orgulho com ressentimento que leva ao nosso estado de “positividade tóxica”, como quer Byung-Chul Han.

Além das imensas diferenças sociais do nosso País, sempre nos apegamos a algo como “não tenho tanto dinheiro como fulano, mas eu amo livros” ou “vovó não foi em lua de mel à Costa Malfitana, mas possuímos boa bagagem cultural conquistada com esforço”.

Além da idade do dinheiro, deveríamos avaliar, hoje, a idade da nossa dor. Ela talvez seja muito antiga. Seria bom, de quando em vez, levar, com inteligência e esperança, Freud à agência bancária.

* LEANDRO KARNAL É HISTORIADOR, ESCRITOR, MEMBRO DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS E AUTOR DE ‘A CORAGEM DA ESPERANÇA’, ENTRE OUTROS