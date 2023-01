A insustentável leveza do ser

Existem animais marinhos que dependem do solo oceânico próximo. Assim, habitam áreas mais rasas. Existem os que podem nadar em águas abertas sem nunca tocarem o fundo, flutuando de forma elegante no cosmo aquático, obtendo seus alimentos sem contato com a areia do fundo. Se fossem pássaros, construiriam uma espécie que poderia comer, acasalar e existir flutuando sempre entre as nuvens, sem fazer um ninho.

Entre nós, que não existimos no ar ou no mar, há humanos que raramente dialogam com o lodo do mundo. Vivem no seu universo, obtendo tudo aquilo de que necessitam, sem precisar de chão.

Com certeza, existem na sua família o tio e a tia que os gregos chamariam de “nefelibatas” (vivem nas nuvens). Não queira saber deles o valor do dólar hoje, o preço da passagem de ônibus ou quanto temos de gastar para um pãozinho francês. Essas são angústias banais do solo tosco. Identificam-nas como miudezas dos concretos materialistas. Eles nadam em espaços amplos, sem que os pés toquem a base material.

Os nefelibatas não podem ser confundidos com ricos. Há pessoas abastadas no grupo sim, porém existem os muito atentos aos corais abaixo e aos peixes menores. Os “aéreos” existem em todas as classes sociais e variam de analfabetos a cultos. Não se confundem com os alienados clássicos. Não rejeitam o real; vivem em outro recorte dele.

Muita vez há a confusão com o folgado. Injustiça! O aéreo não acha que os outros devam trabalhar para ele; apenas ignora o peso das rochas, a densidade do lodo ou a abundância do mundo abaixo.





Em termos profissionais, os nefelibatas estão mais próximos dos arquitetos e das suas indagações





Almoço em família? Quase sempre existe uma proximidade socioeconômica entre os membros. Uma pessoa quer saber quem pagará o churrasco, como será lavada a louça gordurosa que existe após a refeição! Quem pode dirigir após ter bebido um pouco? O nefelibata, pelo contrário, é uma arraia-jamanta imponente que nada-flutua sobre o éter puro. Trata-se de águia majestosa junto a altas esferas. Ele diz que o filé está maravilhoso. A cunhada terrena fala da evolução do preço da carne. “Um roubo! Um absurdo! Viraremos vegetarianos por falta de renda.” O aéreo não ganha mais do que a cunhada; apenas está diante da carne, e ela está boa. Aprecia e elogia. Degusta. Entrega-se ao sabor. Em geral, são mais leves do que os materialistas. Podem até lavar a louça ou fazer parte da vaquinha de amparo ao churrasco. No entanto, devem ser instados a fazê-lo, nunca terão a iniciativa. O mundo não tem preço para eles. Vivem em outra esfera. Não é folgado ou pródigo... apenas ignora o valor tangível do universo.

A harmonia familiar depende muito da variedade do cardume. Gente que nada junto ao barro vê preço em tudo e vive com uma planilha do Excel na retina. O mundo tem custo, o trabalho é um peso, todo encontro gera um relatório financeiro. “Vamos viajar? Sim, mas... em quantas vezes?”

Abriu um novo restaurante? “Podemos ir e não pedir vinho, para baratear. Comeremos sobremesa em casa.”

Como é verdade que “não existe almoço grátis”, a turma do lodo tem tarefas fundamentais na ordem do clã. Porém, pesam como chumbo e possuem memória: “No churrasco, há dois meses, eu (turma do lodo) lavei tudo sozinho. É a vez de vocês!”. O aéreo ignora quem tenha lavado um pires na história universal. Aliás, o que ele teria comido hoje pela manhã? Ele vive para a imensidão bela das marés densas e contempla, com alegria poética, o albatroz acima. Assim, por definição, ele é mais tranquilo. Há prazer em conversar com ele.

Se estivéssemos no mundo antigo, o tio generoso com tudo é ar; seus opostos seriam terra. Para quem cultiva a ideia de que astros marcam a personalidade, os aéreos, com frequência, são aquarianos e geminianos. Seus antípodas seriam taurinos e capricornianos, habitualmente.

Em termos profissionais, os nefelibatas estão mais próximos dos arquitetos e das suas indagações: “A curva é bela? Há harmonia de linhas?”. Os concretos dialogam com a engenharia: “A fadiga de materiais compromete a estrutura do prédio? Quem pagará?”.

Um mundo só de aéreos é mais leve, mais emotivo, mais feliz e um tanto quanto mais perigoso...

Vamos à praia? Os leves gritam “Oba!” Os outros planejam o melhor horário, o custo, se o carro está revisado, abastecido e se há protetor solar suficiente para a superfície de peles expostas dos banhistas.

Uma família, um escritório (ou até mesmo um grupo de alunos fazendo um trabalho de escola) só podem atingir eficiência e harmonia se houver boa distribuição de pessoas diferentes. Aéreos para as ideias amplas (com a “insustentável leveza do ser”); concretos para trazer as datas, materiais, distribuição de tarefas e todo o custo do solo.

Talvez uma terceira categoria seja interessante para o quadro do equilíbrio: são os salmões, que nascem no córrego singelo e migram para o alto oceano, para voltarem, num dia, ao berço. Sem eles, os rasos não ouviriam falar do oceano abissal; sem o cardume dos salmões, o mar aberto não conheceria a singeleza do riacho.

Bem, se eu trabalhasse em Recursos Humanos, daria preferência aos salmões. Tenho esperança em quem lava louça... ouvindo Bach.