A morte do ateu

Toda vez que se fala em ateísmos, as pessoas religiosas lançam um desafio: “Quero ver à hora da turbulência no avião ou em caso de doença grave”. Na aparência, a ideia dominante do crente (aqui entendido o termo como aquele que crê) é que o ateu (ou mesmo o agnóstico) só manifesta seu ceticismo enquanto as coisas funcionam. Seria como um adolescente birrento que, em caso de machucado, volta-se, choroso, à mãe e ao pai.

Imagino que cada pessoa seja única. Assim como um ateu pode voltar a crer (ou ao menos rezar) em caso de perigo extremo, um crente pode perder a fé ao pedir algo intensamente e não ser atendido. A crise pode estimular crença ou afastar alguém da sua concepção religiosa. Permanece um certo senso comum: o ateísmo é uma fina camada que se esfarela na dor. Há injustiça dos dois lados: para muitos religiosos, o ateísmo é fruto da falsa segurança dada por livros; para muitos ateus, a fé só pode nascer da ignorância. Ambos estão errados.

A questão problemática está na generalização. Perguntam-me: “Mas... e se o avião estiver caindo?”. Bem, passei por turbulências muito sérias e um pouso de emergência com direito a tobogã no Senegal. Não rezei naqueles momentos. Nunca tive uma doença grave, porém acompanhei os dramas do meu pai e da minha mãe. Não rezei. Talvez, como Jó, o grande teste será ser eu atingido por uma peste devastadora. O que acontecerá? Não sei. Busco a coerência e a sinceridade. Se, naquele momento, pensar de forma distinta do momento atual, voltarei feliz ao aprisco dos crentes.

O tema é antigo. Quando lemos uma grande pesquisa, como a de Georges Minois (História do Ateísmo, Unesp), vemos que o termo ateu é vasto, historicamente diverso e que não devemos considerar como idênticos os ateísmos gregos clássicos, do Iluminismo ou do século 19.

Existe algo em que quase todos os religiosos insistem: na hora da morte, o ateu debater-se-ia, agonizando, em arrependimento; muitos desejando os sacramentos no caso católico ou a reconciliação interna com Jesus, no caso protestante. A morte seria o grande divisor entre as pretensões e o impacto do real. Diante do desconhecido, ocorreriam o triunfo da fé e a derrota do ceticismo.

Eu diria que ateus e religiosos podem ter um defeito em comum: a insegurança. Quando sou inseguro, eu quero converter outra pessoa à minha visão de mundo. O pregador do ateísmo ou pregador da religião possuem em comum a vaidade: estou ao lado da verdade (a minha, a propósito). Quero que você e o mundo pensem como eu. Acho tediosa essa posição e reveladora da minha dúvida. Influenciado pelo estoicismo, sempre imagino: cuide de si, reforme a si, pense nos seus defeitos e já terá material para a vida inteira.

No entanto, religião não é apenas crença; pode converter-se em projeto de poder. Na verdade, pode tentar voltar a ser uma ideia de controle fora do foro íntimo ou da convicção pessoal, como foi em quase toda a Idade Média e Moderna. Se o catequista pessoal o qual tenta mudar minha opinião pode ser chato, o catequista político – com projetos de lei limitadores de liberdade ou ignorante quanto à diversidade – é um perigo enorme. Não é um risco à fé, a Deus ou às Igrejas, mas um desafio ao Estado Democrático de Direito.

Assim, se sua religião proíbe café, por exemplo (algumas interditam), você deve evitar a bebida que pode levar sua alma à danação eterna. Ninguém pode forçar um crente a beber o líquido que o afastará de uma determinação expressa do seu Deus. Apesar de tudo isso, eu continuarei tomando meu café, diariamente, feliz. Se seu texto sagrado condena o homoerotismo ao mais fundo dos infernos, siga sua orientação com total coerência. Porém, em público, o único sim ou não que você pode dizer sobre casamento gay é na hipótese de ser pedido por uma pessoa do mesmo sexo; então, poderá expressar seu não veemente ou seu oculto sim. Fora dessa situação, não se esqueça de que seu Deus é seu e convidou-o a uma vida eterna, ao lado dele. O número de eleitos, claro, sempre será limitado.

Qual o limite disso? Aquilo que foi prescrito na lei. Sua religião e seu Deus não podem embasar teorias e práticas racistas. Assim, estaremos diante de crime. O Brasil ainda não é uma teocracia, e a Constituição nos guia, não o Levítico. Isso significa um Estado laico, sem uma religião oficial e no qual nenhum grupo pode impor sua convicção metafísica a todos. Tudo dentro da ética e abaixo da Constituição que nos protege. Assim, você pode frequentar sua igreja, ler seu texto sagrado, estabelecer códigos de conduta e limites na alimentação, desde que entenda que são seus, não universais e jamais obrigatórios. Traduzindo estoicismo para este campo: primeiro, torne-se um cristão exemplar; logo em seguida, construa toda a sua família como cristãos modelares. Atingida essa meta, tente tornar seu condomínio um núcleo perfeito de cumprimento das regras de Cristo. Até você chegar a mim, eu já terei morrido. Morrerei em paz ou gritando? Espero que sedado, em um bom hospital e sem dor. Minha grande esperança, hoje, é no meu plano de saúde.