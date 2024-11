Dorme feliz o católico devoto por confiar no seu rosário, na hóstia, no papa e no auxílio dos santos. Observa seu vizinho protestante e sente um misto de piedade pela religião equivocada que se nutre em Lutero e seus seguidores. Inquieta-se o protestante com o “equívoco” do católico em relação às imagens. Adormece o reformado na santa paz por ter como fundamento apenas a Bíblia, sem desvios. Nos sonhos, católicos e protestantes contemplam Jesus satisfeito e abençoando a escolha certa de cada um: “Que bom estar ao lado da Verdade revelada a mim e ausente no meu irmão católico/reformado”. O terceiro vizinho, ateu, lamenta a cegueira dos dois primeiros e fecha os olhos; está coberto pelo edredom da Razão, feliz por não compartilhar as superstições e crenças mágicas dos católicos e dos protestantes. Os três chegam ao leito com a certeza de que estão do lado certo da História. Seriam ainda mais felizes se os outros abandonassem seus equívocos e descobrissem a beleza da Verdade, que brilha apenas na minha casa e escasseia no resto da rua. “Pobre vizinho, boa pessoa, mas ingênuo e equivocado” – meditam, cerrando os olhos sábios.

No entanto, o que seria de mim sem o oposto como contraponto? Reinaria a felicidade se todos fossem idênticos a mim? O processo de constituição da identidade é por oposição: somos mais definidos pelo que somos contra do que pelo que somos ou o que os outros não são. Exemplifico: eu só consigo adjetivar minha pessoa a partir das comparações. Sou gordo, sou finlandês, sou claro, sei dirigir, sou burro: isso necessita de alguém em analogia. Se todos os humanos medissem um metro e setenta centímetros, desapareceria a percepção do alto e baixo. A identidade só decorre de uma alteridade grupal. Eu me alegro pelo meu time, mas é fundamental que eu possa atacar e “zoar” com as pessoas do outro clube. Sem adversários, a graça do futebol vira pó. O encanto da Ferrari também deriva do fato de ela não estar em todas as garagens do planeta. Minha alegria da posse está em diálogo com a escassez do colega.