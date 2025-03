Opinião | As 7 ‘regras pétreas’ de Leandro Karnal para se preparar para o fluxo da vida

3.

Você sofre menos e diminui seu “índice de inconveniência” quando reduz a expectativa sobre o outro. Adote o seguinte lema: “Isso é o máximo que ela ou ele conseguem fazer”. Não precisa gostar ou amar o bolo, o texto, a conversa, a festa ou a decoração. Basta pensar na “regra do máximo”. Aceite – os padrões de exigência que habitam seu córtex cerebral podem ser distintos da régua alheia. E, onde você for ruim, o outro pode ser muito melhor. A norma aumenta sua felicidade. Você faz um churrasco maravilhoso? Asse e coma. Pronto! Foi alimentar-se em outro lar? Surge o “máximo”. Aceite. Isso inclui a tolerância de o ato alheio ser superior ao seu. Exemplo? Alguém que considera o Natal a celebração mais importante da vida, enquanto, para você, resume-se a um jantar em família. O máximo alheio pode estar acima ou abaixo do seu. Pare de comparar. Viva! Relaxe.

4.

Família é herpes: incurável, pode voltar a qualquer momento quando a resistência baixa. Evite brigar de frente. Controle-se. Engula! Se insuportável, fique isolado um tempo. Não adianta atacar diretamente um irmão: vocês se encontrarão de novo. Não é um inimigo de rede social, é alguém do seu tronco genético. Não se pode bloquear mãe. Os filhos dos seus pais possuem cônjuge ou filhos: considere-os parte deles. Releia a regra dois. Discordou? Manifeste-se de forma muito moderada. Não resolveu? Afaste-se com sutileza. Não insulte, não grite, não agrida. Vocês estarão juntos em breve. O clima será ruim. Regra: ninguém amará todas as pessoas da sua família da mesma maneira. Algumas, inclusive, serão detestadas. Basta não enunciar. Confie neste cronista: melhor evitar o contato do que discutir. Você pode romper com amigos, não pode romper com mãe ou pai. Cuspidas na geração acima retornam como chuva de raiva sobre você. Aceite.