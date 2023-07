As diferenças entre nós: ‘Tenho esperança de um país mais consciente da sua história’

A Lei Afonso Arinos foi aprovada em 1951. Ela derivou de um escândalo público: a bailarina norte-americana Katherine Dunham (1909-2006) foi alvo de preconceito direto. O incidente teve ecos no exterior. A artista, antropóloga formada pela Universidade de Chicago, era conhecida no mundo todo. Ao chegar com sua equipe ao hotel Esplanada, na capital bandeirante, teve sua hospedagem recusada. O ato foi denunciado no Teatro Municipal durante a apresentação do grupo.

Em 2022, pela primeira vez na história do Brasil, País possui um Ministério da Igualdade Racial, chefiada por Anielle Franco e um Ministério dos Povos Indígenas, com Sônia Guajajara na liderança da pasta. Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

A lei foi aprovada. Era um dispositivo leve: tratava racismo como contravenção. Era uma reação, ainda tímida. Previa multa e prisão, ou seja, era insuficiente.

O mito da democracia racial nos trópicos mostrava fissuras evidentes. Para que tivesse alguma eficácia, era necessário que a vítima fosse muito famosa. Foi o caso da recém-falecida jornalista Glória Maria. Em 1980, ao tentar entrar no Othon Palace, em Copacabana, foi barrada. Argumento do funcionário, o norte-americano Chester Stanley: “Negro não entra aqui no hotel!” O caso parou na delegacia, com o infrator liberado após pagamento de fiança. Um juiz absolveu-o depois.

A Constituição de 1988 mudou tudo. Racismo passa a ser considerado inafiançável e imprescritível. Da Carta Magna emergiu a Lei 7.716, conhecida como Lei Caó. Sancionada pelo então presidente José Sarney, havia sido proposta pelo deputado federal Carlos Alberto Oliveira dos Santos (1941-2018), conhecido como Caó. Os casos de racismo eram especificados: impedir pessoas devidamente habilitadas a exercerem cargos públicos ou privados, recusar hospedagem, barrar acesso a bares e restaurantes, impedir acesso ao transporte público, etc. Em janeiro de 2023, a Lei 14.532 tipificou como racismo a injúria racial.

A 20 de julho de 2010, surgiu o Estatuto da Igualdade Racial, que estabeleceu ações afirmativas. Não era mais apenas reprimir, porém corrigir o erro histórico, reparar e fazer políticas de equilíbrio. Das escolas aos quilombolas, há referências variadas para tentar construir uma realidade menos excludente no Brasil. O tema das cotas continua sendo um debate forte.

No discurso de convencimentos dos legisladores para que aprovassem o Estatuto, o deputado Paulo Paim citou o poema de Banduxe Adinimodó: “Não será, pois, desta maneira que teremos um Brasil definitivo, e sim uma convulsão, vez que jamais vamos morrer agora, pois nosso coração arde de vontade e exige que a vida voe”. Tenho esperança de um país mais consciente da sua história. Que a vida voe, e o preconceito morra!

*

P.S.: Agradeço a leitura prévia de Fernanda Bastos e de Gabriela Prioli. Muito obrigado!