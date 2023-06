As luvas do passado: ao tricotar sua especialidade, a moça conhecia um efeito colateral

A jovem Heloísa tricotava. Era um hábito adquirido da avó. Sua habilidade tinha-se dirigido para um campo específico da arte das agulhas: fazer mitenes.

“Mitene?”, perguntavam as amigas, que nunca tinham visto a palavra.

“Sim, uma meia-luva. Se preferirem, uma luva em que as pontas dos dedos ficam de fora. Ótimas para aquecer a mão, sem perder o toque da ponta dos dedos.”

"As primeiras carreiras de pontos trouxeram um pensamento incômodo: 'E se eu nunca tivesse conhecido a Paula?'” Foto: Pixabay/@Foundry

Dava mitenes para todos que estavam partindo para algum inverno rigoroso no exterior. Era louvada por pianistas e digitadores de celular.

Ao tricotar sua especialidade, a moça conhecia um efeito colateral. Entrava em uma espécie de transe pelo gesto repetitivo de produzir a trama com o fio de lã. Como se fosse um mantra físico, o entra e sai das agulhas produzia um devaneio que se desligava do campo racional imediato.

Naquele dia chuvoso de inverno, ela fazia um par de mitenes para Paula, que partia para Bariloche. As primeiras carreiras de pontos trouxeram um pensamento incômodo: “E se eu nunca tivesse conhecido a Paula?” Sim, era uma amiga querida, mas também tiveram alguns atritos no escritório (ambas eram advogadas). Fazendo um balanço objetivo, Heloísa deduziu que excluir a amiga da biografia não teria sido negativo.

Surgiu um gosto de reengenharia no cérebro da tricoteira. Repassou seus namorados. Tivera alguns. “O corpo do Arthur era lindo dormindo, mas ele acordava e falava, e a magia se desfazia. E o Humberto? A avareza dele era irritante. Certa vez, pediu uma pizza para sete pessoas na casa dele...” Um arrepio de horror percorreu o braço que operava enquanto a consciência de Heloísa tramava.

O exercício prosseguia; as mitenes já tomavam forma. Os novelos desenhavam os dedos (ou os semidedos) enquanto ela redefinia tudo no passado. Cada ponto que entrava era uma memória que saía da sua vida. Namoros, parentes, colegas: se pudesse refazer a trajetória, optaria por não ter conhecido as pessoas. Nada escapava ao artesanato do abandono. Nada? Seus pais seriam os mesmos, mas o atenuante do sursis era o fato de que já tinham morrido mesmo. Entre os vivos, foi um genocídio de memória.

Enfim, terminadas as mitenes. Belíssimas. Decidiu ficar com elas. A amiga não merecia. Heloísa saiu de casa altiva e feliz, apesar do frio. Estava leve, em um mundo sem outras pessoas, e pronta para encontrar novos amigos que receberiam as suas luvinhas graciosas. E você? Já pensou em apagar alguém do passado? Use mitenes no inverno, com esperança.