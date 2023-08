Conselhos para um jovem de 15 anos (ou mais)

Tenho 60 anos. Se eu dividisse minha idade por 4, perceberia que houve uma etapa até os 15 anos. Aos 30, eu era outro. Mudei ainda mais até 45 anos. Hoje, com 60, penso em uma mensagem para os primeiros 25% da minha existência. Nomeio isso como Mensagem dos 60 (4/4) para os 15 (1/4). Adoraria tê-la ouvido antes. Talvez alguém com 15 anos ou mais possa aproveitar.

- Leandro com 15 anos: “Você ainda mora em casa. Aproveite. Entregue-se ao amor familiar. Seu pai e sua mãe serão as lembranças mais caras de todas. Sim, seu pai faz piadas muito ruins e, aos 60, você chorará de saudade delas. Sim, sua mãe tem manias de ordem e de vigilância. Ninguém mais terá esse zelo com você. Depois da morte dela, tudo será mais complexo. Seus irmãos serão seus companheiros de jornada até os 60 e após isso. São seu sangue e sua biografia. Supere picuinhas. Vença cada grão de areia diante do imenso amor do oceano fraternal. Acima de tudo: pare de ser chato, você não é o centro do universo”.

'Machado é legal, mas você só saberá disso depois. Quando disserem que você é estranho, agradeça do fundo do coração. Ser comum é o pior destino para um ser humano.' Foto: Reprodução

- Leandro com 15 anos: “Você se entrega a livros e estudos. Por vezes, sente-se solitário, passando tardes de sábado na biblioteca municipal. Bobagem! Leia ainda mais! Quase tudo da sua vida será derivado de bons livros, boas músicas, boas peças e lindas obras de arte. Permita-se uma plena comunhão com os textos. Sabe aquela coleção das obras completas de Eça de Queiroz pela qual você tem paixão? Vá fundo! Machado é legal, mas você só saberá disso depois. Quando disserem que você é estranho, agradeça do fundo do coração. Ser comum é o pior destino para um ser humano”.

- Leandro com 15 anos: “Você está no segundo ano do Ensino Médio, ainda chamado de Segundo Grau. Alguns colegas manterão contato até os 60 anos. Pode confiar na Márcia e no Jorge! Alguns professores serão importantes. Porém, não foque demais na opinião da turma ou nos eventos passageiros da escola. Viva a experiência escolar, sabendo que ela passa. Ao tirar fotos com os colegas (ainda não há celular), escreva atrás o nome de todos. O tempo dará perspectiva e amnésia”.

- Leandro com 15 anos: “Comece mais cedo musculação. Caminhe ainda mais. Use protetor solar sempre. Não fique na Praia de Tramandaí, querendo marcar um bronzeado. Isso terá custos no futuro. Não sei se já existem protetores solares em 1978. Basta evitar o excesso de sol. Tire mais fotos com cabelo. Sua vida vai perder amigos, fios e ilusões. Você seguirá!”.

Para encerrar: “Vem muita coisa pela frente. Não se preocupe. A vida tem coisas extraordinárias para mostrar. Parabéns por não fumar! Siga. Lute. A jornada é cheia de esperança!”.