Convivendo com o sucesso

Existe uma afirmação muito repetida entre nós. No Brasil, o sucesso é visto com desconfiança. Uma pessoa vitoriosa no campo profissional (ou simplesmente rica) é tratada com certa reserva. Nos EUA, afirma-se: o sucesso não é causa de críticas similares. Seríamos uma nação de ressentidos; os EUA, de pessoas educadas para certo “capitalismo meritocrático”.

Lembro-me de um clássico: Bandeirantes e Pioneiros (1955), de Vianna Moog. O autor, nascido em São Leopoldo (RS), fez uma comparação entre estadunidenses e brasileiros. Moog tem forte influência da explicação de Max Weber. Este associa a economia de mercado ao protestantismo, especialmente de matriz calvinista.

No ascetismo calvinista, o sucesso é sinal de predestinação divina e de trabalho. Na tradição brasileira, o homem vitorioso deve ter dado golpes ou ter tido uma sorte muito grande. O dinheiro é visto com desconfiança no nosso país.

"A pobreza existente no nosso país despertaria uma culpa maior? Não tenho as respostas (e o caso é longo), mas ainda me intriga o motivo de o sucesso alheio ser tão incômodo." Foto: Clayton de Souza/Estadão

As leituras com ênfase na geografia que o gaúcho fez ficaram bastante datadas. O debate sobre o papel do calvinismo tem muitas coisas boas para despertar análises. Um dos problemas é a construção de uma minoria (os viajantes puritanos do Mayflower) como modelo de toda nação.

Correndo o risco de generalizações, vamos lá. Um cidadão dos EUA fala com muita facilidade de quanto ganha ou de quanto consegue obter em um ano. No século 19, Alexis de Tocqueville ficou espantado com a facilidade comunicativa daquele povo. Nós, em geral, não sabemos o valor anual dos ganhos, e nossa renda é segredo de Estado (salvo para o Estado que tudo vê e tudo recolhe).

No seu prédio, surge um carro reluzente e caro na garagem do condomínio de classe média? Raros comentários seriam elogiosos. Isso pode significar que temos uma ideia negativa sobre o êxito alheio?

Continua após a publicidade

Crimes contra o patrimônio existem aqui e lá. Há ladrões nos dois países. Será que nossos bandidos seriam mais ressentidos que os do Norte do Equador? Prevaleceria ainda um espírito de coletividade no Brasil, dentro do qual as diferenças seriam menos bem-aceitas? Consideraríamos, como em algumas comunidades indígenas, que o grupo não comporta disparidades tão extremas como o capitalismo urbano nos convida a naturalizar? A pobreza existente no nosso país despertaria uma culpa maior? Não tenho as respostas (e o caso é longo), mas ainda me intriga o motivo de o sucesso alheio ser tão incômodo - não apenas aos que pouco possuem, porém igualmente aos que estão no mesmo patamar econômico. Esperança de resposta? Alguém ainda lê Vianna Moog?