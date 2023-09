Emerge um novo modelo turístico. Há muita gente que não quer mais saber de Paris ou Roma

Escópia é a capital e a maior cidade da Macedônia do Norte. Algumas leitoras intrigadas e leitores céticos farão a pergunta seguinte: “E onde fica a Macedônia do Norte?”. Vamos por partes... Quando a Iugoslávia se fragmentou, surgiram novos países como Sérvia, Croácia, Eslovênia, Montenegro, Bósnia-Herzegovina, Kosovo e a Macedônia. Este último nome já existia como parte da Grécia e, assim, a república surgida após o colapso da Iugoslávia veio a se chamar Macedônia do Norte.

Ela apresenta área um pouco menor do que Alagoas e um pouco maior do que Sergipe. Não possui saída para o mar. O território registra montanhas e invernos frios com neve abundante. Sua separação do país original (1991) não foi fácil e representou uma crise econômica pelo fim do comércio protegido com as outras repúblicas e por falta de infraestrutura.

A população não chega a dois milhões de habitantes: mais de 60% professam o Cristianismo; cerca de 32% seguem o Islamismo. Falam-se as línguas macedônia e albanesa, mas há grupos fortes em turco, sérvio, români e outras.

O país funciona como uma democracia parlamentar: um presidente cerimonial e um primeiro-ministro com o poder efetivo.

Pronto! Já temos o país com linhas gerais e podemos localizá-lo na Península Balcânica, entre Grécia, Sérvia, Kosovo, Albânia e Bulgária. Escópia (Skopje), a capital, passa de meio milhão de habitantes. Houve uma onda de novas construções depois do grande terremoto no verão de 1963. Como quase todo o país, possui traços do império macedônico, dos gregos, dos romanos, dos bizantinos, dos turcos e até da arquitetura socialista do governo de Josip B. Tito (1892-1980).

Acho que emerge um novo modelo turístico. Muita gente não quer mais os surrados cartões-postais de Paris e de Roma. Uma viagem a Montenegro (uma peça linda dos Bálcãs) ou à vizinha Macedônia do Norte pode ser uma aventura desafiadora, para encontrar o inesperado entre as montanhas ao norte da Grécia. Assim, quando seus amigos estiverem falando dos passeios conhecidos e menos empolgantes por lugares tradicionais, você pegará o cafezinho e dirá com calma: “Eu fui ao festival de jazz de Escópia e, na semana seguinte, relaxei... olhando o mar em Kotor, Montenegro”. Vai causar um impacto profundo, se isso for o seu objetivo. Caso não seja, parabéns! Apenas planeje uma vida menos comum e bem mais barata do que Paris. Esperança de um novo conhecimento!