Henrique aceita!

Há pessoas críticas e altivas. A palavra atribuída a João Pessoa, “Nego”, mostra a indignação com a escolha política do sucessor do presidente Washington Luís. João Pessoa encarnou os valores de luta paraibanos e contestou o fato. A palavra está até hoje na bandeira do Estado. O assassinato do governador rebelde foi lido como consequência da sua posição política, ainda que não fosse bem assim.

Henrique era o oposto. Funcionário público de carreira, se tivesse uma bandeira, existiria nela a palavra “Aceito”. Descobrira que se adequar ao fato consumado era sábio. Sua espinha tornou-se elástica. Leitor da Epístola aos Romanos, repetia com fé o trecho do capítulo 13: “Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus; as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo àquilo que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos”. O texto sagrado e sua natureza estimularam seu caráter adaptado a toda mudança. Mais do que interesse pessoal, seu colaboracionismo era uma estrutura de alma.

Subia governo, caía governo e lá estava Henrique a aceitar a nova situação. Era o amado dos chefes. Nunca atacava, criticava ou sequer murmurava contra o poder constituído. Seria um pecado! Era o antirrevolucionário. Louvara um diretor de esquerda indicado por um governo e, logo em seguida, ei-lo a tecer elogios a um conservador de direita. “Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor!” – repetia o nosso Jó da cooptação política. Quem seria o Senhor no cérebro dele? Deus? O governo? As urnas? O golpe? Tanto faz, se estava no poder... era legítimo.

Bom leitor e informado, Henrique tomou conhecimento do texto do jurista José Renato Nalini: “Um dos exercícios mais frequentes na rotina brasileira é o da bajulação. Diante de qualquer partícula de poder, inclinam-se aqueles que têm complacente espinha dorsal”. Achou belas as palavras do artigo. Onde o leitor arguto entendia a crítica do autor aos bajuladores de plantão, nosso funcionário viu elogios a ele e ao caráter nacional. “Sim, temos espinha dorsal elástica como o junco da lenda que, diante da tempestade, se inclina e não quebra, diferente do carvalho orgulhoso” – pensou Henrique. Onde Nalini lascou uma crítica contundente, Henrique contemplou um louvor extremo ao caráter pacífico da nossa gente.

Indo em ônibus à Esplanada dos Ministérios, em Brasília, vira algumas manifestações contra o governo. Era contrário à violência. “Não gosta de um governo? Basta esperar!” – ponderava com a família.

O tempo era o único fator de mudança que ele aceitava. Os maus governantes perdem eleição, são derrubados, morrem ou o que vier primeiro. Valeria arriscar a integridade física em uma passeata? Deus reinava no alto, e o tempo era o agente para Henrique.

Sua virtude não era a paciência, era a acomodação. Não era sábio, era plástico. Adotava a forma da água, o novo vaso poderia ser profundo ou triangular, redondo ou raso: Henrique se amoldava.

Não era conservador, jamais fora de esquerda, abominava radicalismos. Henrique era o homem do “Aceito”, sempre, permanentemente, sem dor. Cumpria ordens, horários e tarefas. Entregava tudo sem erro e... sem brilho. Jamais fora advertido por trabalho malfeito, contudo nunca elogiado por ideia original ou produtiva. Não despertava ódios ou afetos. Sempre era o “Henrique do Aceito”.

Ele se tornou slogan. Quando alguém testava os limites de um sistema, o outro dizia: "Alto lá, que eu não sou o Henrique!"

Assinaram o Acordo Ortográfico? No dia seguinte, Henrique já grafava sem trema “consequência” e sem acento “ideia”. Quando questionado como se posicionava com aquelas mudanças, argumentava: “Assinaram o acordo, eu vou escrever assim, não sou o dono da Língua”.

Ao alterarem nomes que aprendera, em Anatomia, no Curso Ginasial, mudou imediatamente rótula para patela; omoplata para escápula. Nem um pio. Jamais um saudosismo. Tinham mandado alterar? Ele aceitava.

Henrique nunca irritara ou incomodara qualquer outro ser humano. Ao se aposentar, deixou de ir ao trabalho no dia seguinte. Não houve festa. Ninguém perguntou onde ele estaria. Sumiu, sem nunca ter existido.

Envelheceu e adoeceu. Aos 86 anos, encerrou sua existência com um ataque cardíaco fulminante. Sua alma compareceu diante dos juízes do Além. Foi lembrado, em sua defesa, que nunca fizera o mal. Porém, como era “morno” (e o Apocalipse rejeita quem não era bom nem mau), foi levado à danação eterna.

A alma do funcionário público caiu em um vale tenebroso de fogo e de sofrimento. Ali, Henrique ouviu outros condenados gritando, raivosos, contra os demônios ou contra Deus. Ele ardeu lentamente. Pensava que, por ter sido condenado, havia motivos. Assim, aceitava estar ali. A alma eterna de Henrique continuava sendo de subserviência a tudo. A vida no Além seria como o mundo da sua existência na Terra: sem esperança de rebeldia. Mesmo no Inferno, ele não entendia a bandeira da Paraíba. l