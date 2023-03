O senso comum define liberdade como “fazer o que se tem vontade”. Um mundo livre seria aquele no qual se pode comprar o que se deseja, dormir a qualquer momento e em qualquer quantidade de tempo e ter contatos amorosos de todas as formas ditadas pelo desejo.

Alguns filósofos acreditam que essa liberdade é um tipo de escravização ao desejo. Se vontade atendida é liberdade, o estuprador seria um bom modelo de autonomia. O controle de si - de forma a subordinar as paixões a modelos éticos sólidos - seria, para alguns pensadores, a verdadeira felicidade. Assim: “Sou livre porque faço o que é necessário e não apenas o que eu quero”. Para teóricos das regras do belo clássico, por exemplo, o pênis pequeno de algumas imagens (ou desproporcional a corpos musculosos grandes) é a defesa de que um homem de verdade é aquele controlado pela cabeça de cima. Os faunos, os sátiros e outros seres mitológicos, dominados pelo impulso sexual, são mais animais do que humanos e... podem ter um pênis grande nas representações. A Filosofia não identifica a orgia erótica como o apogeu da liberdade.

O adolescente, em geral, identifica a autoridade ou a convenção social como obstáculos à sua liberdade. Em momentos de irritação, anela ser adulto para poder beber ou dirigir. Mal sabem nossos recém-púberes ou impúberes que ficamos muito mais condicionados a deveres e limites na vida madura. A confusão jovem já identifiquei mais de uma vez por aqui e em palestras - derrubar todas as bastilhas opressivas e morar com a criadagem servil no Palácio de Versalhes. Difícil dar-se conta de que uma coisa implica a outra.

Filosoficamente, a liberdade pode ser focada em vários pontos. Diógenes achava que era a liberdade de nada possuir e estar alheio às algemas de uma sociedade desigual: “Quanto mais eu tenho, mais eu serei preso ao medo de perder ou ao afã de expandir minhas posses”.

Segundo velha anedota, usava uma cuia para beber água no rio. Ao ver uma criança fazendo o mesmo ato, usando apenas as mãos em concha, jogou fora o aparelho, percebendo que era um luxo desnecessário.

Suponho, por vezes, que com dezesseis anos eu, Leandro, era mais livre do que aos sessenta. Motivo: o que me prendia eram os adultos. Eles eram os culpados por tudo. Hoje, sei que as algemas possuem minhas iniciais. Tenho esperanças de liberdade condicional num dia...