Alguém se lembra da revista Seleções de Reader’s Digest? A seção Meu Tipo Inesquecível era ótima. Hoje, escrevo sobre alguém assim na minha vida.

Valderez Carneiro da Silva chega a mais um aniversário. Tem um privilégio que algumas pessoas não possuem na maturidade: a plena lucidez.

Valderez é tradutora. Exímia em várias línguas, destacou-se sobremaneira na de Shakespeare. Nativos do inglês já me disseram que, ao ouvi-la, não perceberam que ela é brasileira. Manteve para sempre o tempo passado em Ohio. Eu já brinquei que o único defeito dela no campo anglófono seria falar muito corretamente e isso, hoje, é exótico.

Valderez é culta e leitora voraz. Ama música clássica. Chora com a Nona de Beethoven, tendo-a ouvido centenas de vezes. A suíte Scheherazade, de Rimsky-Korsakov, também a comove. Origem do afeto? Parte da família tem ascendência eslava, ou, quiçá, seja o amor ao texto das Mil e Uma Noites.

Valderez sempre foi excelente professora. Possui uma rara virtude profissional: seu enorme conhecimento no campo da tradução nunca foi usado para humilhar ou oprimir alunos. Valorizava todo esforço dos jovens tradutores na cabina.

Festa de Aniversário Foto: Richard Burlton/Unsplash

Seus cabelos longos e suas roupas coloridas conferiam uma estilema notável para as turmas. Diziam que ela parecia uma animadora de torcida na sala. Segura de si, tinha paciência infinita com jovens. Acreditava que todos poderiam melhorar. Ela ressaltava que também não sabia tudo.

Val (pronunciamos Véu) é uma amiga leal. Essa é a virtude dela que mais me toca. Defende com fúria leonina (mesmo sendo de Peixes) seus amados. Chama-me de “amigo essencial”. Em um mundo de surdos aos outros, ouve com paciência exemplar. Emociona-se com problemas alheios.

Val é uma mulher de fé. Reza muito por mim e deposita esperança na ressurreição com Jesus, na intercessão da Virgem Maria e na inspiração do Padre Pio de Pietrelcina. Agradeço a todos que se dirigem a Deus por mim. Sempre é um gesto de carinho.

“Você está exagerando, Leandro. E os defeitos?” Bem... ela gosta (muito!) de coentro, evidenciando que virtudes de conhecimento não são suficientes para alcançar equilíbrio no campo dos temperos. Não se pode ter tudo. A Bíblia não interdita o paraíso aos amantes dessa erva, e a ética de Aristóteles não deixa clara uma posição contra o coentro. Assim, aceito que seja minha melhor amiga, com limites de gosto.

Val faz aniversário no dia 16 de março. A vida dela tem sido um presente para todos nós. Happy Birthday, teacher! We need hope, and friends...