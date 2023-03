Navegando sem cancelamento

Por vezes, a ironia é um recurso didático. Vou abusar dela. Você quer ser popular nas redes, sem jamais ser “cancelada” ou “deletado”? Siga três conselhos básicos para suas publicações. Vou dar a matriz de cada um.

Matriz beleza universal e imperativa: todas as pessoas são lindas. Você ama o mundo. Não existe gente feia ou chata: cada ser é especial. Você ama o conjunto das formas de corpo e expressões da subjetividade humana. Isso se estende aos animais: eles são lindos. Não insulte sequer a jararaca! É um animal brasileiro e faz parte do ecossistema. Mosquitos alimentam morcegos. A vibe é Francisco de Assis: “Irmão Sol, Irmã Lua”. Variante fundamental: se o animal for manco, se a criança for vesga ou se houver algum dente faltando em um adulto, não se esqueça de amar em dobro.

Matriz “inteligências múltiplas”: ninguém é burro! Alguém não consegue escrever direito? Deve ser porque possui abundantes habilidades inter/intrapessoais. Elementos simples de compreensão textual escapam? Claro, a força daquele cérebro está na questão corporal-cinestésica. Existe uma genialidade específica em cada ser humano. Caso não perceba, falta-lhe inteligência empática, já que você também deve ser brilhante.

Você quer ser popular nas redes, sem jamais ser “cancelada” ou “deletado”? Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Matriz “ursinhos carinhosos”: nada de negatividade, previsão pessimista, dimensão trágica da existência. Positividade profunda, total, permanente e encorajadora. Jamais poste sobre o erro, o mal ou o acidente. Tudo vai dar certo, todos somos imortais, a resolução está mais à frente. Frase possível para o pior de um momento medonho: “Antes do amanhecer, a noite é ainda mais densa”. Slogans de caminhão misturados a toques de Pequeno Príncipe. Sabedoria em pílulas, preferencialmente apenas com orações coordenadas.

Nunca critique ou deprecie; em hipótese alguma, indique problemas. Seus posts devem ser um raio de luz perfeito que colaborem para deixar melhor e mais feliz quem os visualiza. O mundo está cheio de problemas, não seja mais um. Se não pode resolver, evite piorar com azedume. Todas as pessoas possuem beleza própria, tudo é válido e constituímos uma comunidade única de 8 bilhões de pontinhos brilhantes em um planeta lindo que baila no espaço como inquieto vaga-lume. Acolha tudo e todos, sorria sempre, para você nunca passar pelo risco de cancelamento. Suas redes crescerão, o mercado sorrirá. Machado e sua teoria do medalhão estarão aperfeiçoados. Agora, povoado de esperança, relembre a advertência de ironia no começo: siga feliz, cheio de luz e... com gratidão.