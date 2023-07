O árbitro da elegância: como surge um influenciador de moda ou de comportamento?

Petrônio foi um patrício romano, ou seja, um membro da alta aristocracia da capital do mundo, de então. Viveu no século primeiro da nossa era, tendo chegado ao máximo da influência no governo de Nero. Escreveu um texto muito popular, o Satyricon, famoso pelas cenas sociais. Se você leu o episódio da “Ceia de Trimalcião”, entende o título do famoso restaurante do Rio de Janeiro.

Petrônio foi uma referência em modos e maneira de vestir. Os mais velhos lembram-se da personagem no filme Quo Vadis (1951). Os romanos chamavam Petrônio de “árbitro da elegância” (arbiter elegantiarum). O mundo contemporâneo iria preferir o termo “fashion influencer”.

Cena de Satyricon, fantasiosa reconstrução de um modo de vida do qual restam apenas fragmentos. Foto: United Artists/Divulgação

Como surge um influenciador de moda ou de comportamento? Bem... nenhum de nós sabe, de verdade, qual a quantidade certa de dourado na decoração, o tipo de flor adequada, o drinque que seja - de fato - elegante ou a roupa inatacável. Por quê? Porque são fatos aleatórios. Não existe um método infalível. Querem um exemplo? Plantas de plástico em um jardim eram ícones do cafona, quase tão graves como anões de gesso acompanhados da Branca de Neve em cores berrantes. Você e eu aprendemos isso. Jantando em Los Angeles no ano passado, alguns amigos advertiram que gramado natural, em uma área de escassez de água, era um novo tipo de cafonice. O chique, o “cool”, o “gnarly” (aprendi a gíria no jantar em LA: algo bom, descolado) era uma grama artificial, sustentável e sinal de boa consciência. Viu? Os critérios mudam. O “influencer” é quem edita a nova lista, com as tendências corretas.

Num dia, nos banquetes romanos, foi o escritor Petrônio. Em outro momento, eram os costumes de Luís XIV e da sua corte. Na Inglaterra do início do século 19, era Beau Brummell. A frívola sociedade londrina (época da Regência e do rei Jorge IV) observava tudo o que o famoso dândi (outra variante de um influencer de moda) vestia e dizia. É curioso supor que grandes artistas desse tempo possuem discretas lápides em cemitérios, mas Brummell ostenta uma imponente estátua na Jermyn Street (paralela à Piccadilly).

A vida de um influencer não é fácil. Criador do culto ao efêmero, acaba sendo vítima dele. Indisposto com o rei, o outrora elegante morreu pobre e louco na França, em Caen.

No século 20, o poeta Gabriele D’Annunzio exerceu o papel de influenciador do comportamento. No mundo atual, há uma floresta de árbitros da elegância. As Kardashians seriam um bom exemplo contemporâneo. Não sabe quem são as irmãs? Parabéns! Você tem minha genuína admiração.

Onde houver uma carência e uma dor brotará um influencer. E você? Tem esperança de ditar alguma moda?