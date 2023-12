O bairro acordava com o som forte das campanas. Era o dia do aniversário de Norberto

Norberto nasceu no dia 13 de dezembro, na zona leste de São Paulo. Sagitariano agitado, era um homem repleto da energia que comprovava o elemento fogo do seu signo. Acostumou-se a ouvir o badalar frenético de sinos no dia do seu aniversário. Sorria, feliz, que o campanário registrasse, para toda a Vila Císper, que ele estava aniversariando. Sentia-se importante na rua. O dia em que chegava à nova idade era indicado até pelos carrilhões da igreja local. O bairro acordava com o som forte e claro das campanas. Era o dia do aniversário de Norberto!

O escritor norte-americano Ernest Hemingway Foto: Acervo Estadão

Um gaiato, irritado com o largo sorriso do vizinho, levantou outra hipótese: “Cara, hoje é dia de Santa Luzia. A igreja é dedicada a ela. Os sinos tocam pela festa da padroeira dos olhos”. Bobagem, afirmava Norberto, era pelo aniversário dele! Todo ano, ele ficava feliz até pelo detalhe extra: havia fogos pela manhã do dia 13. Só poderia ser por causa do dia do seu nascimento! E dava de ombros ao invejoso que nunca fora homenageado por sinos e fogos.

Visitando parentes em outros bairros, Norberto notou que havia sinos em dias diferentes. Entendeu que a pessoa mais importante da região sempre era celebrada com o som das igrejas. Ele não era o único em São Paulo, mas o mais importante da Vila Císper. Em Moema, Pinheiros e Cidade Tiradentes haveria um Norberto acima dos outros, uma pessoa especial e única para a qual dobravam os sinos e espocavam os fogos. Uma pessoa por bairro, entre milhares, pensava, feliz e vaidoso. Sentia-se especial e festejado.

Certo dia, em uma biblioteca pública, encontrou um romance de um tal de Ernest Hemingway. O título? Por Quem os Sinos Dobram. Na contracapa, descobriu que a frase usada pelo americano para a intitulação fora retirada de um grande pregador inglês: John Donne. Lá estava a ideia do título, com uma resposta: “A morte de qualquer homem diminui a mim, porque na humanidade me encontro envolvido; por isso, nunca mandes indagar por quem os sinos dobram; eles dobram por ti”.

“Eles dobram por ti”... isso ecoou no cérebro de Norberto. “Por ti”, repetiram seus neurônios em uníssono. Subiu no ônibus, de volta para casa, embalado pela convicção autocentrada. Ele, Hemingway, Donne e Santa Luzia estavam lado a lado em parada celebrativa. O motorista, irritado com um motociclista, soltou um sonoro palavrão. Norberto sorriu, condescendente: “Coitado, não tem nem sino no dia do aniversário”.

Ao ouvir sinos, tenha esperança – eles sempre tocam por você.