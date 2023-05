O macho muda

Fernando tinha apenas 27 anos e foi criado com valores antigos. Seu pai e seu avô insistiam: “Homem paga a conta!”. Viu a perfeita divisão de tarefas, por gênero, na sua família e achava que fazia parte do mundo natural mais do que um dado de cultura.

Apaixonou-se por uma colega da faculdade. Namoraram firme por dois anos. Nos 24 meses do amor, Marília nunca colocou a mão na carteira. Nas primeiras vezes, sendo jovens, ela ainda fez a cena de perguntar quanto seria a parte dela. Ele sorria e, entregando o cartão ao garçom, insistia que “a parte dela era ser linda e amá-lo”. Além das contas, o namorado levava e buscava sua eleita.

Uma amiga feminista saiu com o casal e ficou chocada. Fez um discurso forte contra tais práticas, falou de isonomia, de Simone de Beauvoir, da objetificação da mulher, etc. De boa índole, Fernando e Marília ouviram em silêncio. Ao se afastarem da militante, prometeram nunca mais convidá-la.

O tempo desgastou quase tudo e, infelizmente, esfriou a chama do amor do jovem casal. O mundo de Marília estava indo em outra direção profissional. Sem grandes estardalhaços, decidiram pelo fim do namoro. Como sabemos, ambos eram de boa índole. Fizeram um post em conjunto, nas redes, como pede a nova etiqueta. Trocaram votos de estima e consideração. Nunca mais se encontraram.

Bem, não se encontraram corpo a corpo. Viram-se em um fatídico dia. Fernando estava distraído na Avenida Paulista, esperando para atravessar a faixa de pedestres. Do outro lado, viu Marília de carro zero-quilômetro. Era um automóvel chamativo, grande, vermelho. Brilhava contra a luz do fim da tarde, em frente à Fiesp.

Ele teve um grande impacto. Por dois anos, a ex não gastara um centavo em jantares, bares ou motéis. Por 24 meses, o apaixonado gastara gasolina, mas ela, prudente, tinha economizado o suficiente para ter um supercarro. Fernando não trocava o dele há 5 anos e estava indo de metrô, para economizar. A boa índole deu lugar a uma raiva surda. Sua criação o empobrecera. Seu “machismo”, como acusou a amiga feminista, dera um carro de luxo de presente para... a ex!

Aquela cena foi uma epifania. Seu pai e seu avô eram de outra geração. O mundo tinha mudado. No próximo encontro, ele falou na conversa do aplicativo: “Sou a favor da igualdade de gênero, tá? Cada um paga sua parte”. Alguns avanços foram por Simone de Beauvoir; outros, por Adam Smith. Democracia e avareza poderiam tomar um drinque esperançoso.