O mar congelado

A água congelada de um lago ou do mar é uma cena de profunda beleza e solidão. Parece que a vida não voltará. Para pescar no inverno rigoroso, a pessoa deve quebrar a casca dura. Creiam-me: não é fácil. Debaixo daquela parede fria, baleias podem morrer afogadas.

Quebrar o gelo é um ato real que se tornou metáfora. Em inglês, a expressão é atribuída a Shakespeare (break the ice): superar o desconforto inicial dado pelo desconhecimento de alguém. O poeta usou-a na Megera Domada ao falar de estratégias para que a rebelde Kate ficasse mais amigável. Conversas meteorológicas são clássicas para esse fim. “Será que vai chover?” é a frase mais pobre e eficaz da língua portuguesa.

A metáfora social sofre uma reviravolta na caneta de Franz Kafka (1883-1924). Em 27 de janeiro de 1904, ele escreve uma carta ao amigo Oskar Pollack (1883-1915). Abrindo seu coração ao companheiro de escola, ele fala do tipo de livro que deseja: “Penso que devemos ler apenas os livros que nos ferem, que nos apunhalam. Se o livro não nos acorda com um golpe na cabeça, por que o estamos lendo, então? (...) Mas nós precisamos dos livros que nos afetam como um desastre, que nos atormentam profundamente, como a morte de alguém que amamos mais do que a nós mesmos, como ser jogado em uma floresta isolada de todos, como um suicídio. Um livro deve ser o machado que quebra o mar gelado em nós”.

A ideia é extraordinária. Aplica-se bem aos clássicos do autor, como A Metamorfose e O Processo. Podemos incluir aqui as obras de Dostoievski, Augusto dos Anjos ou Camus. No campo da pintura, penso em Lucien Freud, Francis Bacon e Iberê Camargo. Não são criadores que nos consolam, que exaltam que dias melhores virão, que somos bons e que o sol nascerá de novo com vigor. São todos “quebradores de gelo”.

Vejam: os autores densos não são sereias que nos atraem para as rochas traiçoeiras. Eles querem mostrar nosso mar gelado e fundo sob a calma da superfície. Eles não “puxam para baixo”, como se diz. Não “deprimem”. Não são indutores da tristeza. Eles, se bem-vistos e lidos, mostram que temos dimensões muito intensas e que a paz pode ser uma ilusão da água endurecida pelo frio.

Um pintor que nos inunde de flores coloridas e tintas acrílicas esfuziantes está constituindo uma narrativa que procura iluminar o que estiver ao alcance da luz. Não está errado: apenas penetra pouco nas águas abissais. Seria como um ópio, um programa de felicidade determinada para fazer o “eu” ignorante de “mim”. Um bom psicanalista não induz à tristeza: ele revela que as dores estão lá, sempre estiveram; algumas, sempre estarão.

Continua após a publicidade

Minha avó Maria só gostava de cinema para ver comédias: “De amarga, basta a vida!” – dizia. A questão das nossas densidades trágicas é que elas funcionam como um tumor. Ignorado, continua crescendo. Não diagnosticado, está lá ainda. Invisível aos olhos ligeiros, corrói igualmente. Quando aparece, já é tarde.

Há momentos de riso necessário. Já vi filmes e livros para navegar com o “cérebro desligado”, expressão que uso quando a obra é puro prazer estético, sem pretensões. Não há problema na alegria, desde que eu saiba que ela é uma faceta da existência. Da mesma forma, reclamo de intelectuais que acham que só a obra terrível é verdadeira.

A leitura não precisa ser triste e nem sempre urge que se imponha a alegria. Ela deve me abalar para ser boa. A questão central é esta: se não questionar minhas crenças, evocar meus demônios, epitomizar meus medos e atiçar minhas dúvidas, a chance de ser perda de tempo é grande. Tempo é algo que ninguém tem em tamanha quantidade que possa jogar pela janela.

O livro deve causar algo dentro de mim. Deve agitar minha consciência. O quadro deve me atrair e causar alguma repulsa por eu ter entendido a dor do autor em diálogo com a minha. Caso contrário, a angústia ignorada voltará sob máscaras de recalque, ressignificada e aumentada. Pode até virar voto.

Assim, a arte não está lá para me causar medo, todavia para que eu encare meus temores, minhas inseguranças e meus acessos de raiva. Kafka nunca transformou um ser real em um inseto. Ele revelou o (inseto) monótono e nojento que se esconde sob nossa quente pele de mamíferos entediados. Raskolnikov matou na ficção; nós temos de lidar com nossos assassinos no trânsito e em família, por muitos anos. A capacidade empática que a boa literatura fornece também tem função catártica ou, se preferirem, de exorcismo. Esta é a própria definição do grande poeta Rainer Rilke (Primeira das Elegias de Duíno): “Pois que é o belo senão o grau do terrível que ainda suportamos e que admiramos porque, impassível, desdenha destruir-nos”.

O belo terrível que nos ronda como uma pantera faminta (a metáfora da pantera é de outro poema de Rilke). O problema do felino lá fora não é a fome dele. O grande drama é que o rugido encontra eco no nosso animal interior. Não tememos o ataque do mal do mundo – apavora-nos nossa maldade luciferina, vaidosa e cruel. Continuo com esperança e medo ao navegar por livros e quadros.