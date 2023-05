O que come o imperador?

Sempre acho que só gaúchos (os mais velhos) leram Simões Lopes Neto. Se Érico Veríssimo rompeu fronteiras regionais com sua obra, Lopes Neto continua um segredo de província. Aliás: um bom segredo.

Nascido em Pelotas (1865), viveu a força e o declínio da economia do charque. Publicou seus Contos Gauchescos em 1912. Na sua obra, há um traço comum no humor meridional: contrapor o gaúcho tradicional, rústico, a alguém urbano e sofisticado. Isso é feito também com a figura do Jeca Tatu, em São Paulo, e a personagem Mazzaropi no cinema: nada mais divertido do que aproximar mundos opostos. As formas de um sistema ressaltam o outro e criam a graça.

J. Simões Lopes Neto em fotografia. Foto: Reprodução.

Quem seria o perfeito oposto a um estancieiro do Sul? O próprio imperador Pedro II. Estamos na Guerra do Paraguai quando o monarca foi lidar com a tomada da cidade de Uruguaiana. No caminho, hospedou-se em estâncias da província de São Pedro.

A história foi narrada por um auxiliar de ordens do monarca, um chasque, como se dizia então. Hospedado em paragens ermas, o imperador recebeu o máximo de cada lugar. No primeiro momento, serviam doces e chá. Na refeição seguinte, o proprietário preencheu a mesa com mais iguarias açucaradas. O excesso de glicose levou a uma augusta reclamação: “O neto de dona Maria I solicitou um pouco de... feijão e carne!” Diante disso, o estancieiro comentou:

“Quê! Pois Vossa Majestade come carne?! Disseram-me que as pessoas reais só se tratavam a bicos de rouxinóis, doces e pasteizinhos!... Por que não disse antes, senhor? Com trezentos diabos!... Ora esta!... Vamos já a um churrasco... que eu, também, não aguento estas porquerias!...”

O proprietário deveria ter pouca prática em receber hóspedes de sangue azul. A história narrada por Simões Lopes Neto causou graça quando a li no Ensino Fundamental. Recuperei-a para narrar que, mesmo correndo em minhas veias o mais absoluto sangue plebeu, sou alvo de equívocos similares.

A história sempre me volta à memória quando penso em como servir coisas artificiais a hóspedes ilustres. A louça é a melhor, as receitas sofisticam-se e há salamaleques pouco comuns. São gestos de atenção, todavia fora do usual. O ideal seria sempre sermos o que somos de hábito. A delicadeza de receber começa na sinceridade tranquila. Servir o que somos a quem prezamos: haveria fórmula mais agradável de demonstrar afeto? Tenho esperança em mais amor e menos palco.