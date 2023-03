O primeiro culpado? Com certeza, foram as mídias sociais. Alguém encontrou a foto de um velho colega no Instagram. Começaram a conversar virtualmente. Um terceiro trouxe o celular de um quarto e... fazia 40 anos da formatura no curso de engenharia na USP.

De repente, surgiu um grupo de Zap, com foto dos alunos de 1983. Então, a turma decidiu promover um encontro para marcar a quarta década do fim do curso. Inevitável a ansiedade para o reencontro, marcado sob uma linda figueira no Rubaiyat.

Surpresas variadas. O Paulo era um homem bonito há 40 anos e, hoje, nada da glória passada poderia ser adivinhada no rosto. A Ana, uma das raras mulheres da turma, sofreu muito com o tempo. Quem diria que o Thiago, colador inveterado e limitado em estado extremo, seria aquele que veio com o melhor carro? Teria alugado para impressionar? Sim, evidente que a hierarquia de notas não havia acompanhado o desnível econômico dos festejadores.





Todos envelheceram, mas o processo era acompanhado no espelho, em doses suaves Foto: The Phillips Collection





A palavra foi dada ao Antunes, que tinha sido o orador. Ele conseguiu relembrar, ali, aos colegas, como o discurso dele tinha sido chato no século anterior. A retórica permanecia imune ao carisma! Bem, eram engenheiros, não advogados, e o mundo sutil das palavras nem sempre era o mais cobrado nas provas de Cálculo.

Abraços efusivos no reencontro. Os crachás com nomes, ideia do Paulo, foram muito úteis. Afinal, não seria fácil identificar o rosto de vinte e poucos anos naqueles senhores. No início, disfarçaram, mas as caipirinhas ajudaram a deslanchar maiores traços de sinceridade. Atrasado como sempre Felipe trouxe muitas fotos, daquelas antigas, ainda reveladas, todas fotografadas avidamente para abastecerem as mídias sociais - #saudades, #engenhariaUSP, #jáfomosjovens.

Difícil dizer a origem do incômodo coletivo. Todos envelheceram, mas o processo era acompanhado no espelho, em doses suaves. As rugas surgiram e tinham encontrado maior profundidade até... virarem um grande cânion. O encontro trouxe um choque repetido: “Nossa! Se ele está assim, eu também estarei?” Como um novo tipo de “retrato de Dorian Gray”, as portas do sótão estavam abertas, e o segredo de declínio era coletivo. Despediram-se emocionados, com votos de repetirem todo ano o almoço épico. Sabiam, entretanto, que nunca mais se veriam. Deveriam evitar o rosto do colega para impedir o horror do óbvio cronológico. Os que moravam perto diziam ao se cruzarem no cinema ou no súper: “Precisamos nos reunir!” O outro concordava com a certeza de que (em ambos) aquela Medusa não deveria ser encarada. Esperança?