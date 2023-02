O sucesso do cínico

O cinismo foi uma escola filosófica importante. Seu nome estava associado a levarem uma vida alternativa “igual a um cão” (kynikos, em grego). Diógenes era um expoente da linha de pensamento. Indiferente aos valores dominantes do mundo, impressionou até Alexandre, o Grande. Um homem que vivia de forma totalmente livre era um fato notável. Não usarei o cinismo na sua acepção clássica.

Para nosso cotidiano, cínico seria o sujeito que, enquanto os noivos fazem juras de amor no altar, cria um sorriso irônico e lembra aos vizinhos do banco da igreja que o amor é infecção passageira curada pelo tempo. Elabora uma piadinha, os outros riem ou recriminam; no fundo, a graça ecoa no cinismo coletivo: “Daqui a três anos, estarão se odiando!”.

Foto de filme 'O Leopardo', produzido pela Titanus, lendária produtora de cinema italiana Foto: Titanus/Divulgação

Condenamos publicamente um cínico em momentos românticos, todavia parece que todos se deliciam com a dose de realismo que o cínico torna audível.

Sim, a primeira sedução do cinismo é o realismo. Esse é o charme do príncipe da obra O Leopardo, de Lampedusa. Trata-se do encanto de todo príncipe desde Maquiavel: lembrar que tudo passa.

Ser adulto é ter visão de que as coisas são efêmeras. A criança se entrega ao irrepetível do momento; o maduro tem consciência de que existe um ano inteiro após o ano-novo. Os brindes cessam, e o casal atravessa o Saara da repetição. A turma se forma, emocionada, e, anos depois, mal se lembra dos nomes dos colegas com os quais choraram. O parto é um momento de epifania; o bebê, apesar disso, cresce, defeca sem controle por uns anos; depois, com controle e dano maior na adolescência. O cínico é uma espécie de profeta azedo. Podemos acusá-lo de amargura, jamais de mentira.

Se o jogador Messi dissesse aos seus milhões de seguidores: “Sou famoso, sou rico, tenho bom corpo e sou amado pelo mundo. Vocês que me seguem são medíocres, nunca ganharão o que eu ganho e, no máximo, serão mariposas girando ao redor da minha luz”. Isso seria um crudelíssimo cinismo. Seria falso? A equipe das redes sociais do argentino deve enfatizar o contrário: “Se eu cheguei lá, você também pode, acredite, lute, treine!”.

Com cinismo, elimina-se o ato de ser coach, mata-se o influencer das redes e são evaporados os títulos de autoajuda. O realismo cínico é um genocida de românticos. Conseguiríamos olhar de frente essa Medusa que petrifica tudo? O oposto do cinismo seria sempre a ingenuidade utópica? Questão complexa!

Vamos aos fatos. O primeiro deles: Messi deve ter tido bons modelos de jogadores que o inspiraram. Num dia, olhando alguém como Maradona ou Pelé, pode ter dito: “Eu também posso!”.

Um cínico riria e afirmaria com razão que as chances seriam mínimas. Sim, mas matematicamente este é o equívoco do cínico: mínimas, porém existentes. O ato de acreditar na melhora produz, de quando em vez, um Messi ou um Cristiano Ronaldo, todavia pode melhorar muitos mais. Nem todos serão um chef de cozinha internacional, porém otimismo com prática persistente pode produzir uma evolução significativa em todo humano que se aventura nas panelas. O cínico erra no atacado e no varejo.

O cinismo esconde um tipo de preguiça ou covardia. Como tudo se desgasta, melhor seria nem tentar. Sim! Todo casal sente tédio e discute. Todo afeto sofre corrosão. Na caminhada complicada de conviver, descobrimos mais da vida do que na anestesia do dia das bodas. A mala nova, sem riscos, é linda, mas ainda não cumpre sua função. O carro perfeito tem andado pouco. Pelo medo do uso e dos riscos, o cínico tranca a vida no armário.

O diálogo entre os extremos pode ser rico. O cínico absoluto nem tenta: sabe que tudo naufraga num dia. O romântico inveterado e ingênuo acredita demais e pode confundir vontade com realidade. Diferentemente da autoajuda dominante, eu digo: você não pode tudo. Nas poucas coisas que conseguir fazer, atingirá excelência? Diferentemente do cinismo pétreo, eu defendo: você pode muito mais do que consegue hoje.

Como o açúcar que disfarça a acidez do molho de tomate, o romantismo pode ter seu pH corrigido (ou enganado) pelo cinismo realista. A confiança absoluta e épica é gasolina rápida, fogo de palha, labareda insustentável e até cansativa. O cinismo absoluto oculta um preguiçoso e substitui o fogo passageiro e forte pelo frio permanente da matéria.

Houve um tempo em que ninguém pretendia ser ingênuo. O cinismo estava em alta. Quanto mais duro fosse o diagnóstico, mais competente seria o profissional. Sucedeu-se uma nova era, em que o otimismo absoluto infectou as pessoas. Todo mundo era genial, possuía uma inteligência única e notável. De zero a cem, surgiu um salto sem velocidade intermediária constante. Gosto da moderação judaica no casamento: celebram-se as bodas com euforia, quebra-se taça e dança-se com alegria de camponeses. Porém, o contrato da data festiva (ketubah) já prevê uma pensão para a noiva em caso de separação. Nem cínicos, nem ingênuos, apenas... Mazel Tov! Esperança com contrato?

* LEANDRO KARNAL É HISTORIADOR, ESCRITOR, MEMBRO DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS E AUTOR DE ‘A CORAGEM DA ESPERANÇA’, ENTRE OUTROS