O suporte da memória

Em 2011, passeava com minha mãe. Aproximava-se o seu aniversário. De repente, encontramos uma linda árvore reconhecida por ela. A espécie, base do medicamento que tomava para a memória, era uma planta fácil de identificar. Minha mãe louvou os efeitos da medicação, mas não se lembrava do nome da árvore... Era uma Ginkgo biloba. O vegetal de origem chinesa fazia maravilhas para recordações, menos evocar seu próprio nome.

A memória precisa de suportes. Perdemos neurônios todos os anos. Bebedeiras e outros hábitos aceleram o genocídio cerebral. Meu pai recomendava estudar: “O que você sabe nunca lhe tiram!” Mentira. O tempo tira tudo, até o que eu sei. A data da Revolução Francesa é meu marcador pessoal para saber se estou em colapso de memória. Quando some algum dado da minha consciência imediata, repito 1789 para me acalmar. Ainda é passageiro. Num dia, definitivo.

Há 200 anos, um papel poderia ser lido e comparado aos de séculos anteriores. Aliás, feitos com base de linho e outras fibras, os papéis do Renascimento eram mais permanentes do que os de celulose, mais atuais. O papiro egípcio pode ser lido por especialistas. Está lá, 3 ou 4 mil anos depois, acessível.

Fui guardar caixas antigas e encontrei grande quantidade de CDs. Alguns eram de música; outros, com fotos. Descobri que não havia mais leitores dessa mídia, aqui em casa. Os computadores recentes são alheios ao mundo do CD. Não tenho mais um aparelho de som que possa rodar um. Nos carros, também se foram esses leitores. A memória encontra um obstáculo real técnico.

Falei de CDs. Há pessoas que ainda possuem discos de vinil. Existem fitas cassete e DVDs. Na sua casa, ainda resta algum vídeo que use o verbo rebobinar? Em que momento uma “tranqueira” de 1980/1990 se torna uma antiguidade desejável? Qual a fronteira cronológica entre lixo e peça de museu? Arrumar caixas antigas implica pensar em critérios de conservação.

Vou mais longe: tenho uns 30 álbuns de fotografias reveladas. São maravilhosos e emocionam-me quando os manipulo. Se quero mostrar para mais gente, preciso fotografar o retrato ou pagar a alguém que o digitalize.

Cena da animação 'Divertida Mente' Foto: Pixar-Disney

O salto analógico-digital é possível, com mais trabalho e dinheiro. A perda da memória possui o critério tradicional do tempo. Desponta novo obstáculo: o suporte técnico. Decifração de técnicas antigas demanda novos Champollions, sem uma pedra de Roseta confiável. A amnésia pode derivar da falta de leitores adaptados.

Invoco um outro elemento devastador: poucos jovens cultivam o mesmo apreço pelas fotos da família. Ainda gostarão de registros das pessoas conhecidas ou alguma em que apareçam. Porém, aquelas imagens que eu tenho dos bisavós, que nem eu conheci, eles tratarão como algo curioso, merecedor de uns quatro segundos de atenção entediada.

O cérebro é uma máquina prática. Memórias pouco usadas serão soterradas para planos menos acessíveis. Podemos estudar estrutura cerebral ou ver o adorável filme Divertida Mente (Inside Out, 2015, Pixar-Disney). A cabeça de Riley Andersen é uma lição de neurociências.

Esquecemos, porque há coisas mais importantes a lembrar. A chamada “memória eidética” perfeita é um acidente raro: pessoas que se recordam em detalhes de tudo. Nikola Tesla (1856-1943) era famoso pela memória surpreendente. As muito boas podem atrapalhar relações. Precisamos esquecer algumas coisas para viver em grupo. Memória é a base de muitos rancores.

Para algumas fontes gregas, o rio do esquecimento, o Lete, estava nos Campos Elíseos. Tomar da sua água de pura amnésia era condição para a felicidade. Esqueço-me e estou livre para viver. No mundo do além, criado por Dante Alighieri, a pior dor é a memória do tempo feliz na miséria (Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Inferno, V canto, vv. 121-123). Assim se lamenta Francesca sobre o desfecho infeliz do amor por seu cunhado. Logo, lembrança pode ser dor, e esquecimento pode implicar libertação.

Os jesuítas amavam uma técnica chamada Palácio da Memória. Era uma arte mnemônica que associava uma recordação a um lugar e, dessa forma, poder-se-ia refazer o trajeto com identidades entre conceitos e lugares. Para glória e desgraça do homem contemporâneo, nosso Palácio da Memória está no bolso, o celular.

A grande diferença entre o palácio inaciano e o do celular é que aquele era construído pela pessoa que deseja a reminiscência; este, por uma empresa do Vale do Silício. O deus Toth do Egito advertiu que os homens esqueceriam tudo, quando aprendessem a escrever. O deus californiano adverte que você se lembrará na ordem e sequência decididas em outro lugar, a partir de interesses estranhos.

Nossa amnésia não pode ser curada por Ginkgo biloba, porque ela interessa a pessoas maiores do que aquela simpática árvore, vista com minha mãe. Você tem esperança de continuar lembrando?

* LEANDRO KARNAL É HISTORIADOR, ESCRITOR, MEMBRO DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS E AUTOR DE ‘A CORAGEM DA ESPERANÇA’, ENTRE OUTROS