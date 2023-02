O título perfeito

Tenho admiração por autores que encontram bons títulos. O primeiro contato com a capa do livro traz alguma cor e arte, somado àquela palavra ou expressão que marca o impacto inicial ao leitor. Para minha surpresa, descobri uma vez que os autores mais cultuados da Filosofia (como Platão e Aristóteles) não colocavam título nas suas obras.

A escolha óbvia é usar o nome da personagem principal: Dom Casmurro, Dom Quixote, Madame Bovary, As Aventuras de Tibicuera (alguém terá lido esse livro?)...

Em momento mais dramático, o genial Machado poderia ter escolhido, ao narrar os amores de Bentinho e Capitu: A Sombra de uma Dúvida. Porém, isso seria mais novela mexicana do que um romance realista. Flaubert teria considerado algo como Delírios da Paixão para falar da adúltera Emma? E eu aqui tendo ideias kitsch para corrigir autores brilhantes...

Qual título mais estimulou sua esperança de uma grande leitura?, questiona o cronista Foto: Darkmoon_Art/Pixabay

A Paixão Segundo GH induz a um erro: nas páginas à frente, deveríamos encontrar uma mulher completamente apaixonada. Avançando na leitura, surge uma das pessoas mais racionais e inteligentes da literatura. É brilhante Camus ter indicado O Estrangeiro para sua personagem assassina, devido à duplicidade que a palavra encontra em várias línguas (estranho e de fora do lugar). Quando Hemingway leu a citação do pregador anglicano John Donne, todo o romance apareceu diante dele: Por Quem os Sinos Dobram. Jô Soares deve ter ouvido muito o termo antes de escolher o título: As Esganadas. A palavra “esganada” tem uma grande sonoridade em português. Escrevo e imagino a pessoa atracada a um sanduíche duplo sem perder de vista o milk-shake. É um romance sensorial desde a portada, ainda que trate de assassinatos.

Compartilho uma dúvida. Qual o melhor título na sua carreira de leitor? Por vezes, acho que o autor foi magnífico na escolha de como identificar a obra, mas um pouco menos talentoso no texto em si. Funciona como a maçã: a fruta é linda, maravilhosa; depois de comida, aumenta a fome... O exemplo que me vem à cabeça causará críticas, mas invoco meu direito à subjetividade do gosto. Três exemplos da categoria título genial e obra apenas boa: A Insustentável Leveza do Ser; Trabalhos de Amor Perdidos (uma peça de Shakespeare que nunca me seduziu); O Pêndulo de Foucault. Veja: são três obras boas de Kundera, Shakespeare e Umberto Eco, todavia acho que me afastei delas, sem qualquer saudade intensa. Querida leitora e estimado leitor, qual título mais estimulou sua esperança de uma grande leitura?