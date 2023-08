Os cultos religiosos gregos não eram morais e Tirésias, o transgênero, não chocou os helênicos

Tirésias andava pela floresta do Monte Cilene. Duas serpentes estavam copulando. Tentou com seu cajado separá-las. Magicamente, foi transformado em mulher. Viveu por anos na nova forma e amou vários homens. Depois, em outra cena com serpentes (e cajado), viu-se homem outra vez. Essa dupla jornada seria fundamental em uma disputa que se arma no Olimpo.

Zeus e Hera, irmãos e casados, querem saber quem tem mais prazer na relação sexual: o homem ou a mulher? Decidem consultar Tirésias, que, afinal, experimentara as duas formas. A resposta dele foi que, “de dez partes, o homem aproveitava apenas uma”. Divergem as fontes. Para alguns (como J. Campbell), Hera cega Tirésias, e Zeus o compensa com o dom da profecia.

Em outras narrativas, é castigado com a perda dos olhos - por ver a deusa Palas-Atena banhando-se. Ganha o dom de ver o futuro por pedido da sua mãe, a ninfa Cáriclo. Torna-se um modelo de adivinho, que fará parte das histórias de Hércules e Édipo.

O mito traz muitas revelações. Os homens que não possuem capacidade física para serem guerreiros estarão a serviço da arte, da religião e da profecia. Homero é cego; Tirésias também. Em pensamento tradicional, o xamã/profeta/sacerdote tem alguma ambiguidade. Pode ser alguém que quase faleceu ou uma pessoa que fluiu entre os gêneros, como acontecia com muitos pajés nas culturas indígenas.

Os cultos religiosos gregos não eram morais. O transgênero Tirésias não chocou ouvidos helênicos. Zeus capturou um rapaz, Ganimedes, e levou-o como amante para o Olimpo. Hércules vestiu-se de mulher por três anos, a serviço da rainha da Lídia.

Indo além na personagem: o macho alfa deveria fiar lã, serviço feminino por excelência. O mesmo Hércules que fecundara 50 mulheres filhas do rei Téspio (conforme versões, todas na mesma noite, prova cabal de virilidade) torna-se na roupa, e ao artesanato, uma dama. Os gregos antigos tinham barreiras menores para transições de gênero.

Assim, meu caro amigo, quando você estiver vivenciando um episódio de prazer sexual, lembre-se de que, com a incontestada autoridade de Tirésias, isso representa 10% do capital erótico de sua gentil senhora.

Qual é o significado? Os gregos (bem como você, eu e Freud) não tinham a menor consciência do que seria o prazer feminino e apelavam para a mitologia ou para a psicanálise. Esperança? Consulte Tirésias, ele era profeta