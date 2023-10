Os políticos sempre mentem? Não! Só quando é necessário para manter o poder

O objetivo da ciência é buscar, com um método rigoroso, a verdade. A científica, mesmo provisória, é o resultado de teorias e experimentos. Será suplantada por novas pesquisas e concepções.

No amor, a verdade está submetida à subjetividade deformada do afeto. “Você é a mulher mais bonita do mundo” é frase apaixonada que necessitaria de muita pesquisa para ser comprovada. Serve como peça retórica. O amor vive a curiosa contradição de ser sincero e de não ter elos sólidos com o verificável concreto.

Na política, a verdade é o jogo mais complexo de todos. O astuto príncipe Talleyrand disse, ao fim da vida, que aquilo em que se acredita é mais importante do que o verdadeiro (En politique, ce qui est cru devient plus important que ce qui est vrai). Charles-Maurice de Talleyrand acompanhou o fim do Antigo Regime, a turbulência da Revolução, a tempestade de Napoleão I, a volta dos Bourbons e a ascensão de Luís Filipe d’Orleans. Sobreviveu a tudo, em grande parte, porque aprendeu a trabalhar com crenças, mas não com dogmas. Sobreviveu, negando a verdade objetiva, torcendo fatos, agradando a pessoas certas, contudo traindo outras.

Em política realista, a verdade verdadeira é o poder. Quer dizer que os políticos sempre mentem? Não! Só o fazem quando é necessário para manter o poder. Se uma investigação levantar fraudes do adversário, eles buscarão o rigor dos fatos. A verdade é uma arma de ataque a um inimigo, não um valor em si. Se um político afirmar que veio fazer uma nova política, que seu compromisso é com o povo e com o Brasil, que também desconfia de Brasília e dos seus conchavos... muito cuidado! Nunca a verdade será tão deformada e adaptada. Quem deseja trabalhar em um bordel e anuncia programa virginal de recato não entendeu algumas coisas.

Isso não quer dizer que todo político seja corrupto. Há bons políticos e boas iniciativas. Apenas identifico o calor natural do sol do poder para derreter asas de ícaros utópicos.

A boa política é uma vocação, em si, maravilhosa de doação e de ética. Sem política boa, nunca venceremos desigualdades. A negação da política é a negação da possibilidade de existir, com bons valores, em grupo. Atacá-la como um mal é estratégia conservadora para manter tudo como está. A minha verdade: amo a política como valor e abomino o que vejo como realidade. Porém, ainda tenho esperança em Dom Sebastião... Até lá, o único rosto que vejo é o de um florentino sorridente, o verdadeiro Príncipe, não o Pequeno.