Professores criminosos?

Um mestre de literatura está muito entediado com sua situação em sala de aula. Alunos desinteressados e salário baixo combinavam-se para estimular a baixa motivação do professor. De repente, uma oportunidade: assaltar um banco! Podemos imaginar um mestre assaltando uma instituição? Jean-Pierre Gattégno imaginou e escreveu A Noite do Professor (Companhia das Letras).

A mulher sedutora que atrai o educador insatisfeito para a seara do crime pergunta se ele ama dinheiro. O professor Jefferson responde que ama “como todo mundo”. Ela insiste: “Se ele ama como todo mundo, jamais vai conseguir ter dinheiro”.

Aproximar situações improváveis é um recurso retórico eficaz na literatura e no cinema. Um pacato e quase opaco professor de química do Ensino Médio pode se tornar um assassino e produtor de drogas? É o que mostra a série Breaking Bad. Walter White luta, tendo um filho com problema físico, esposa grávida e falta de recursos. A gíria “breaking bad” significa alguém desviado do caminho.

Não bastasse colocar um mestre comum produzindo e vendendo drogas, temos as situações mais inverossímeis que roçam o campo do trágico com o cômico. Derrotado pela dureza do mundo (e enfrentando de cueca “situações-limite”), Walter é encarnado pelo ator Bryan Cranston. Nada é muito épico ou romântico na série.

O recurso é antigo e eficaz: submeter pessoas comuns a um tipo de desequilíbrio. A tragédia grega chamaria de hybris – a falta de medida que revela o potencial destruidor da ordem. Porém, se para Ésquilo ou Sófocles o foco recai sobre aristocratas sem rumo nas teias da existência, nossos novos tragediógrafos preferem o homem “sem qualidades” para o laboratório da vida. Submeta o cidadão mediano a extremos de pressão e, sob a capa da vida medíocre e correta, emergirá um tipo de criminoso chocante.

Aaron Paul e Bryan Cranston em cena de Breaking Bad Foto: Frank Ockenfels/AMC/Reuters

Quais de nós seríamos bons nos campos da adversidade? Essa é a velha pergunta do livro O Senhor das Moscas (William Golding), depois tornado filme. A resposta está em todas as obras citadas aqui: sob a epiderme do homem comum, jaz um ladrão, um assassino, um ditador e um traficante. Os demônios são internos.

A solução? Viver a catarse de transferir nossa pulsão de morte para as telas e páginas de livros. Fazer da arte um laboratório de consciência e de perguntas. E (claro!) pensar no imenso potencial do corpo docente nas escolas... Como eram doces os dias em que mocinhos e bandidos ocupavam partes distintas do enredo! Esperança? Só na arte como exorcista das nossas legiões...