Qualquer debate entre esquerda e direita costuma esbarrar no princípio da natureza

A longeva série Os Simpsons inclui episódios sobre quase todos os temas. Desde 1989, a família americana de Springfield vive aventuras extraordinárias, envolvendo de alienígenas a brasileiros. No primeiro episódio da temporada 29 (The Serfsons), os membros da família estão em plena Idade Média. Lisa observa que as cabeças decepadas dos ricos estão em estacas mais altas, com “vista melhor”. Diante da revolta da filha, Homer argumenta que o Feudalismo é tudo que eles conhecem. A mãe chega a dizer que uma mulher é livre, pois pode optar em ser mãe de família ou prostituta.

Bem, a palavra Feudalismo não existia durante o período retratado. Tal como “estilo gótico” ou “filosofia escolástica” são termos criados posteriormente e, ainda, com sentido pejorativo. Porém, a liberdade da arte é grande. Ao criticar o Feudalismo, fazem uma ironia com o Capitalismo que o público conhece.

Existe uma estratégia conservadora em todas as épocas, que é a naturalização de uma prática ou costume. Assim, homens de cabelos curtos, mulheres de saia, religião organizada, desigualdade social (e outros) são apresentados como “sempre foi assim”. A rebeldia contra essas práticas e valores é uma irracionalidade, pois seriam “naturais”. O rebelde é tratado como alguém delirante. Seria como eu criticar a luz que surgirá amanhã: minha opinião não poderia ser superior à natureza dos fatos objetivos. A crença profunda em uma estrutura socioeconômica imutável é um dos pilares do pensamento conservador.

Cena de Os Simpsons, que foi ao ar em 2017 e mostrava a família vivendo no mundo medieval Foto: Fox/IMDB

O de esquerda, de forma geral, considera que todas as tradições podem ser mudadas. Tudo deriva de uma prática social e, como diz um axioma marxista, a história é feita pelos homens (ainda que o resultado nem sempre seja conforme o desejo de uma pessoa ou de um grupo). Existe pouca “natureza humana” na esquerda ou, pelo menos, uma fixa e imutável.

Qualquer debate entre esquerda e direita costuma esbarrar no princípio da natureza. Alguém usa “linguagem neutra” e recusa a tradição do masculino como referência a todos? Seria, para alguns conservadores, uma prática ridícula que contraria a etimologia e os gêneros. A realidade mudou. Devemos mudar com ela, usando “todes”. A ideia, provavelmente, está na mente de pessoas de esquerda. No fundo, é o debate entre Homer e Lisa: o Feudalismo é tudo o que temos ou... ele pode ser mudado.

Para um historiador, Homer morrerá, Lisa também, o Feudalismo passará e o Mercantilismo também. O Capitalismo será transformado todo dia e pode entrar em colapso sempre. Entre esquerda e direita, existe Heráclito... Panta Rei: tudo flui, menos a esperança.