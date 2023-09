Se a pessoa que você ama for contra vacinas, corra! Ela não está pronta para a vida em grupos

A decisão de casar-se é muito subjetiva. Ofereço algumas pistas pessoais para os que correm esse risco avaliarem.

- Não existe a idade certa, apenas uma legal para a lei civil ou para a Igreja. Seria bom ter um mínimo de trajeto feito, alguma formação e, de preferência, já ter morado sozinho alguma vez. Sair direto da casa dos pais para o altar pode ser um salto excessivo.

- Não case se você nunca brigou seriamente. Avalie a pessoa sob efeito da raiva. Nada mais revelador do que a fúria. Se nunca brigaram, vocês se conhecem pouco.

Discutam com muita objetividade a visão sobre dinheiro, gastos e reservas. Isso é decisivo!

- Faça uma viagem e conviva com a pessoa com quem você quer se casar. De preferência sem muito luxo. Dividam espaço, tarefas, perrengues. Carreguem mala e lavem roupa no quarto. Isso ajuda no conhecimento de si e do outro.

- Observe os amigos e as amigas. Saia com eles (pois foram uma escolha da sua noiva ou do seu noivo e mostram seus universos).

- Analise muito a família: afetos, discussões, como compartilham, o que comem e como conversam. Aquele é o meio com o qual a pessoa se acostumou. Nunca acredite em “sou muito diferente da minha família”. Isso é mais um desejo, frequentemente, do que uma realidade.

- As pessoas se revelam muito no ócio. Como ele ou ela passa as horas em que não possuem compromissos de quaisquer tipos? Quando não existem normas muito claras, o que ela ou ele faz?

- As diferenças seduzem e não são um obstáculo. Porém, se você é evangélico, mas ela candomblecista; se você torce pelo Corinthians, mas ela é Palmeiras; se você lê Proust, mas ela, autoajuda, existe a chance de as diferenças pesarem, com o avanço dos dias. Ninguém é igual a ninguém, mas vocês devem partilhar alguns interesses em comum.

- Discutam com muita objetividade a visão sobre dinheiro, gastos e reservas. Isso é decisivo!

- Veja se ela ou ele consegue mudar, observando argumentos concretos e objetivos. Mudar, ao lado da outra pessoa, é essencial. Vocês precisam mudar juntos. Casal que não se transforma costuma se separar.

- Cuidado com o excesso de libido: costuma ser um mau conselho, porque passa. Cuidado, igualmente, com a falta.

Por fim, nada do que eu abordei antes é fundamental, porque só você pode avaliar. Porém, se a pessoa que você ama for contra vacinas, corra! Fuja! Ela é um risco para seus futuros filhos, possui mentalidade limitada e ainda não está pronta para a vida em grupos humanos. Escape rápido para não se contaminar. Tenha mais esperança na próxima pessoa. Vacinada, de preferência.