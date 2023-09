Seremos a primeira geração a viver o dinheiro inteiramente na nuvem, mais etéreo do que nunca

O ano era 1993. Eu estava em Frankfurt, na Alemanha. Como ouvira a história da minha avó, decidi visitar um pequeno museu: Struwwelpeter Museum. A personagem do menino Pedro que não penteava cabelo e não cortava unhas tinha saído dos contos de Heinrich Hoffmann (1809-1894). Era usada para reprimir maus hábitos nas crianças. Dito isso, vamos ao que importa.

Percorri o museu e, ao final, tendo comprado algumas coisas na loja, a conta deu 52 marcos. Não havia euros em 1993. Eu tinha uma nota de 100 marcos e dei mais dois marcos trocados. Lógica de brasileiro: facilitar o troco. A senhora idosa que me atendeu devolveu os dois marcos e reiterou o preço: “Zweiundfünfzig!”. Eu expliquei que havia entendido e que desejava ajudar. Ela repetia em alemão o valor, com volume crescente e salivas disparadas à queima-roupa. Pedi desculpas, recolhi meus dois marcos e recebi 48 em uma pequena bandeja para que eu não tocasse na mão dela (hábito que era comum em toda a Europa). Pensei: “Cuspe pode, mão é proibida?”.

'O ouro e a prata, como meio circulante, eram sinais concretos de riqueza. Quando se criou o papel-moeda, houve uma elevação do poder simbólico.' Foto: Fábio Motta/Estadão

Meu hábito brasileiro havia nascido por escassez de troco. Eu vinha de um país em transição do Cruzeiro Real para o Real, em 1993. O troco faltava desde o Império. Recebi muita “balinha” como escambo. No Velho Mundo, em geral, não se notava esse problema. Eu tinha criado uma situação artificial com a qual a velha senhora não estava acostumada.

Vamos avançar 30 anos. Passei o mês de janeiro, de 2023, na Itália. Na carteira, havia uma nota de 200 euros. Tentei trocá-la várias vezes. Recebi a mesma cara de estranheza da senhora teutônica. Na língua que não falo, o italiano, muitas reclamações. Abriam-se gavetas de caixa e anunciava-se a impossibilidade de troco. O mundo mudou. O dinheiro em papel começou a perder sua primazia.

O ouro e a prata, como meio circulante, eram sinais concretos de riqueza. Quando se criou o papel-moeda, houve uma elevação do poder simbólico. Eu deveria imaginar que aquele papel impresso correspondia a uma certa quantia de riqueza. O cartão de crédito também ampliou a metáfora e a metonímia: um pedaço de plástico que equivale a uma quantia em dinheiro que corresponde à mercadoria/ao serviço que desejo. Desaparece o valor mais direto do metal precioso; evapora-se aquele sentido do papel e do plástico; dificulta-se ao extremo, assim, a velha profissão de batedor de carteira. “Attenzione pickpocket!” Seremos a primeira geração a viver o dinheiro inteiramente na nuvem, mais etéreo do que nunca, completamente separados significado e significante. Agora, o “Pedro Escabelado” deveria fazer um Pix? Esperança de novas riquezas...