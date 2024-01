15 livros para ficar de olho em 2024: de inédito de García Márquez a relato de paciente de Freud

Há livros para todos os gostos na programação de lançamentos das editoras para 2024. Se o mercado editorial mantiver a média dos últimos anos, 10 mil novos livros devem disputar espaço nas livrarias e a atenção dos leitores. Deste vasto universo, o Estadão selecionou 15 livros que devem se destacar - seja pelo autor, pelo tema que eles trazem ou pelo inusitado.

Para os saudosos leitores de Gabriel García Márquez, tem um inédito do autor colombiano, com lançamento internacional previsto para março, nos 10 anos de sua morte. O romance tem sido tratado como um dos principais fatos literários do ano. Outro destaque: a publicação dos últimos contos do chileno Roberto Bolãno.

Chegam ainda às livrarias, este ano, a estreia do neurocientista Miguel Nicolelis na ficção, um novo romance de Vanessa Barbara, uma antologia de poemas de Maria Firmina dos Reis, livros sobre Israel e sobre a Palestina, sobre racismo e saúde mental, saúde mental de uma forma geral e psicanálise - que sofreu em 2023 depois do lançamento de Que Bobagem, em que Natalia Pasternak e Carlos Orsi chamavam a teoria criada por Freud de pseudociência.

Essa lista é apenas um recorte dos muitos bons lançamentos previstos para 2024. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Outro destaque do ano é que a Carambaia, que nasceu para resgatar do esquecimento grandes obras da literatura mundial sobretudo em domínio público, estreia seu catálogo de não ficção com duas obras instigantes: Doppelganger, de Naomi Klein, e Esquizofrenias Reunidas, da jovem escritora americana Esmé Wang que já figurou na Granta.

Essa lista é apenas um recorte dos muitos bons lançamentos previstos para 2024. Não inclui, por exemplo, o novo romance de Leonard Cohen (Todavia) ou a biografia de Silviano Santiago (Autêntica). Tampouco a reedição de Madona dos Páramos (Record), de Ricardo Guilherme Dicke, ou a prosa completa de Alejandra Pizarni, pela Relicário, ou as novas traduções dos russos e ou as biografias. Há, portanto, muito mais por vir - e também pelas mãos de muitas outras editoras. Ao longo do ano, vamos trazendo essas e outras novidades.

Livros para ficar de olho em 2024

As datas de lançamento foram indicadas pelas editoras e podem sofrer alteração.

Em Agosto nos Vemos

Capa do livro Em Agosto nos Vemos, romance inédito de Gabriel García Márquez que sai em março de 2024 Foto: Reprodução/Random House

Livro inédito de Gabriel García Márquez, com lançamento no 10º aniversário de morte do autor pela Record. Segundo a sinopse de Em Agosto nos Vemos, a história é centrada em Ana Magdalena Bach que, em todo mês de agosto, pega a balsa até a ilha onde sua mãe está enterrada para visitar seu túmulo. Essas visitas acabam por ser um convite irresistível para ela se tornar uma pessoa diferente durante uma noite por ano. Lançamento: março

O Gaucho Insofrível

Último livro deixado pelo escritor chileno Roberto Bolaño traz cinco ficções e duas conferências, foi traduzido por Joca Reiners Terron e sairá pela Companhia das Letras. Era o livro que ele quis publicar antes do transplante de fígado que precisava fazer, na esperança de que ele lhe ajudasse financeiramente no período de recuperação. Os contos foram entregues num disquete à sua editora, mas naquela mesma madrugada de 2003 ele foi internado. Duas semanas depois, morreu. Lançamento: fevereiro

Fúrias: Histórias de Mulheres Perversas, Selvagens e Indomáveis

Muitas palavras têm sido usadas, há séculos, para se referir a mulheres: dragão, diaba, megera… Fúrias, com lançamento pela Rocco, reúne contos feministas de 15 escritoras estrangeiras, como Margaret Atwood, Ali Smith e Emma Donoghue. Lançamento: fevereiro

Asma

Poeta premiada, Adelaide Ivánova lança 'Asma', pela Nós Foto: Adelaide Ivánova/Acervo Pessoal

Vencedora do Prêmio Rio de Literatura com O Martelo, a poeta Adelaide Ivánova lança Asma pela editora Nós. Segundo a sinopse, trata-se de uma epopeia, que acompanha por séculos uma personagem que vai sofrendo uma série de abusos, enquanto o texto promove um diálogo que passa por uma gama ampla de referências - os clássicos gregos, Jorge Amado e o noticiário recente do Brasil. Lançamento: março.

Cantos à Beira-mar e Outros Poemas

Já o Círculo de Poemas publica a poesia reunida de Maria Firmina dos Reis no volume Cantos à Beira-mar e Outros Poemas, com organização de Luciana Martins Diogo e estabelecimento de texto de Ronald Polito. O leitor poderá conferir o único livro de poesia que a autora de Úrsula, a primeira escritora negra do Brasil e primeira autora de romance abolicionista em língua portuguesa, lançou - em 1871; além de textos esparsos publicados na imprensa do Maranhão. Lançamento: março (e fevereiro para assinantes do Círculo de Poemas)

Ficção de Miguel Nicolelis

Estreia do neurocientista na ficção. O romance, ainda sem título, que sairá pela Planeta, conta a história de um grupo de políticos, homens do mundo financeiro e cientistas que tentam se preparar para a chegada de uma erupção solar forte e capaz de destruir todos os equipamentos elétricos e eletrônicos no planeta. No meio disso, uma conspiração mundial está disposta a controlar mentes e destinos da humanidade. Catástrofe, ficção científica e temas caros à pesquisa científica do autor se misturam nesta obra. Lançamento: 1º semestre

Romance de Vanessa Barbara

A escritora Vanessa Barbara lança romance em 2024 pela editora Fósforo Foto: José Patricio/Estadão

Escritora, jornalista e tradutora, Vanessa Barbara entrelaça, em sua nova obra, escrita, depressão, maternidade e mitologia grega para criar um romance híbrido em que se intercalam passagens autobiográficas com investigações da autora sobre a vida e a obra de escritores que, assim como ela, sofreram de depressão. O livro ainda não tem título e sai pela Fósforo. Lançamento: maio

Saúde Mental e Racismo

Neste ensaio que teve origem em sua tese de doutorado, Emiliano de Camargo David, psicólogo, psicanalista, coordenador do Instituto AMMA Psique e Negritude e integrante do grupo de trabalho Racismo e Saúde, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), elabora uma ligação estreita entre sofrimento psicológico e o racismo à brasileira, constatado a partir de pesquisas de campo e acompanhamento terapêutico, a partir de três conceitos: desnortear, aquilombação e animanicolonialismo. Saúde Mental e Racismo sai pela Perspectiva. Lançamento: 2º semestre

Esquizofrenias Reunidas

Não ficção da escritora americana Esmé Wang é dirigida àqueles que buscam compreender melhor a esquizofrenia. Como em outras obras desta lista, a autora inicia sua jornada de investigação partindo de sua experiência - seu diagnóstico de transtorno esquizoafetivo e suas pesquisas em Stanford. Ela apresenta ensaios que discutem como a comunidade médica ainda discorda de rótulos e tratamentos e que abordam até as falhas do sistema de ensino superior, entre outras questões. Sai pela Carambaia. Lançamento: sem previsão

Minha análise com Freud

A Quina publica Minha Análise com Freud, de Abram Kardiner (1891-1981), que foi um dos fundadores do New York Psychoanalytic Institute, professor da Universidade de Columbia e um dos maiores divulgadores da psicanálise nos Estados Unidos. Pouco antes de morrer, ele decidiu escrever um livro de memórias sobre o período em que esteve em análise com Freud, experiência que considerou o ápice de sua vida. O livro oferece um retrato de Freud como clínico. Lançamento: março

Pacientes de Freud

O divã de Freud também está na mira da Autêntica. Além de prever títulos como O que é Psicanálise, de Gilson Ianinni, e A Interpretação dos Sonhos, ela lança Pacientes de Freud (título provisório). Nele, a psicanalista alemã Ulrike May defende que as teorias de Freud não são o resultado apenas de seu gênio, mas foram desenvolvidas em troca com colegas e alunos. A autora reconstrói para quem as teorias foram endereçadas e o contexto discursivo a que originalmente pertenciam, além de resgatar os livros de registro de pacientes de Freud, que ele manteve por 10 anos. Lançamento: agosto.

Doppelganger, de Naomi Klein

'Doppelganger', de Naomi Klein, será publicado pela Carambaia Foto: Reprodução/Farrar, Straus and Giroux

Um daqueles livros que vêm com vários selos de melhor ou notável - do New York Times, da Vulture, Slate, Guardian, Time… Misto de memória, reportagem e análise da jornalista e ativista canadense Naomi Klein, Doppelganger, no prelo da Carambaia, parte da seguinte premissa: “e se acordássemos uma manhã e descobríssemos um duplo nosso? E se esse outro tivesse as mesmas preocupações que temos, mas de uma forma invertida? O livro nasce de uma experiência real - recentemente, ela foi confrontada com um sósia cujas opiniões ela considerava abomináveis, mas cujo nome e personalidade pública eram semelhantes aos seus, a ponto de as pessoas se confundirem. E segue por uma profunda e vasta reflexão sobre a realidade que nos cerca - da inteligência artificial e mudança climática ao autoritarismo. Lançamento: sem previsão

Natureza, Cultura e Desigualdades

Thomas Piketty, economista francês conhecido pela obra O Capital, terá seu novo livro, Natureza, Cultura e Desigualdades, publicado pela Civilização Brasileira. O autor analisa questões como a educação, a herança, a fiscalidade e a persistente disparidade de gênero e alerta para a urgência de reduzir os desequilíbrios entre os hemisférios Norte e Sul como uma possibilidade de combate ao aquecimento global. Lançamento: julho

The Hundred Year’s War on Palestine

Rashid Khalidi, professor de estudos árabes modernos da Universidade de Columbia e um dos principais historiadores americanos do Oriente Médio, terá seu livro de 2021, que se tornou best-seller do New York Times, lançado pela Todavia. Ainda sem título em português, o livro resgata os 100 anos de guerra travada entre Israel e Palestina contados por meio da história familiar de Khalid, que é sobrinho neto de Yusuf Diya al-Khalidi, prefeito de Jerusalém em 1899. Um relato sob uma perspectiva explicitamente palestina, sem aderir, segundo a sinopse, à uma “crônica de vitimização” e sem encobrir os erros de líderes palestinos. Lançamento: abril

História Mínima de Israel