‘1984’ ganha audiolivro imersivo estrelado por Lázaro Ramos, Mateus Solano e Alice Carvalho; conheça

Mesmo lançada há quase 76 anos, o obra de Orwell é talvez mais atual do nunca. Solano traçou paralelos entre o romance e o contexto socioeconômico do mundo hoje: “Na época do livro, no pós Segunda Guerra e no início de Guerra Fria, havia-se um medo generalizado de estados totalitários. Hoje, o que vemos controlando é a grande mão do mercado. Considero que o Grande Irmão seria o mercado, claro que aliado às políticas extremistas desse ou daquele país. Estamos entregando de lambuja nossa vida, desejos e humanidade como informação e produto a ser usado pela indústria.”

Além da influência das mídias, o escritor britânico “previu” o futuro de muitas maneiras, da hiper vigilância às fake news e até a inteligência artificial (leia mais sobre isso aqui). E um dos fatos mais curiosos e pouco lembrados da obra é Bürgel quem destaca: na disposição geopolítica de 1984, o Brasil também fazia parte da Ocêania e, portanto, sob o comando do Grande Irmão.

“Fazer isso em português do Brasil não é tão distante, pois nós faríamos parte desse mundo”, disse o diretor. Essa versão é também uma forma de aproximar essa história do público e da realidade brasileira, com a pluralidade de vozes e dialetos do nosso País. “Não se trata somente de uma interpretação, é a interpretação de um brasileiro, a respiração, sofrimento, risada, choro de um brasileiro”, completou Lena Horn.