A Bienal do Livro de São Paulo tem desconto? Confira as principais promoções do evento

A Bienal do Livro de São Paulo deu início à sua 27ª edição na sexta-feira, 6. O evento ocorre no Distrito Anhembi até o próximo domingo, 15, com 227 expositores, entre editoras, livrarias e outras instituições do mercado do livro. Com a abertura da tradicional feira, vêm sempre as perguntas: os livros têm desconto mesmo? As promoções valem a pena? O Estadão circulou o pavilhão para conferir.

Todos os estandes visitados pela reportagem tinham preços especiais, mas vale pontuar que nem todos os valores e descontos estão sinalizados. Se você se interessar por um título, vale perguntar a um funcionário ou checar o preço no leitor de códigos de barras.

Confira as principais promoções da Bienal do Livro de São Paulo. Foto: Julia Queiroz/Estadão

Além disso, a dica é garimpar com calma. O espaço ocupado pela Bienal é de 75 mil metros quadrados, então tem muita coisa para conferir. Lembre de calçar um tênis e, se pretende comprar muitos livros, considere levar uma mala de rodinhas para não carregar muitas sacolas ou peso na mochila - não se acanhe, muitas pessoas já circulavam com malas no primeiro dia de evento.

Confira alguns dos descontos da Bienal

PUBLICIDADE No estande do Senac, os livros não estão etiquetados com preço, mas estão com desconto progressivo: 1 livro tem 30% sobre o preço de capa, 2 têm 40% e 3 ficam 50% mais baratos. Na Companhia das Letras, os exemplares também não estão com etiqueta de preço, mas os lançamentos estão com 10% de desconto e o restante do catálogo, com 30%. Na Sextante e na Arqueiro, divididas entre não ficção e ficção, as promoções variam, mas todos os títulos estão com “preço especial de Bienal”, informaram os funcionários. Já na editora Cortez, os livros infantojuvenis estão com 30% de desconto (menos os lançamentos) - e os professores ganham 20% na compra de qualquer livro do catálogo.

Todos os livros da Planeta são vendidos com 20% de desconto. Foto: Julia Queiroz/Estadão

Na Rocco, os descontos variam de 20% a 40%, com exceção dos lançamentos - O Impulso e Powerless, dois exemplos de novos livros da editora, estão sendo vendidos por R$ 50. No estande da Autêntica, os exemplares estão com 15% a 20% de desconto sobre o preço de capa. Na Alta Books, todo o estande está com 25% de desconto.

Na Intrínseca, você encontra livros por R$ 15, mas os best-sellers e lançamentos ficam na faixa dos R$ 40. Na Record, os valores são parecidos, com livros a R$ 15 e R$ 20, mas as principais apostas com preços mais altos. Lá, vale a pena conferir os boxes - o kit com livros de Gabriel García Márquez, por exemplo, sai por R$ 150. Na editora Buzz, um dos destaques é a biografia de Britney Spears, que está pela metade do preço, saindo por R$ 59,95.

A editora Todavia vai colocar, todo dia, dois ou três livros em destaque com promoções especiais. Vale conferir o que vai aparecer por lá no dia em que você visitar o evento. Além disso, todo o estande está com 20% de desconto - a exceção são os lançamentos.

Editora Aleph oferece descontos progressivos. Foto: Julia Queiroz/Estadão

A Globo Livros mira no público jovem, com todos os livros do selo Alt sendo vendidos por R$ 30. Já na no estande da Planeta, todos os livros estão com 20% de desconto. Perto do caixa, você também encontra uma sessão de livros por R$ 20.

A editora Aleph, especializada em ficção científica, também está com desconto progressivo: 10% para um livro, 20% para dois, 30% para três e 40% para quatro. Na Livraria Martins Fontes, os descontos variam de 10 a 15%, e quem gastar mais de R$ 150 ganha um pôster da Mafalda, que recentemente ganhou uma estátua na unidade da Avenida Paulista da livraria.