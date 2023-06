A Feira do Livro 2023 ocupa a Praça Charles Miller com editoras, escritores, promoções e brindes

A Feira do Livro abre sua segunda edição nesta quarta-feira, 7, às 15h, na Praça Charles Miller, em São Paulo, sem a presença de Davi Kopenawa. O líder indígena estaria na mesa de abertura, às 19h, mas cancelou sua participação por causa do assassinato de sua ex-nora, a tradutora e intérprete da língua Yanomami Angelita Prororita Yanomami.

Até domingo, 11, o público poderá visitar as tendas das editoras, comprar livros e participar de debates e sessões de autógrafos. A entrada é gratuita e a previsão é de tempo bom até o fim do evento.

Com organização da Associação Quatro Cinco Um, A Feira do Livro 2023, que vai funcionar das 10h às 21h, terá 150 expositores, entre editoras, livrarias e sebos, e 60 autores.

Patricia Hill Collins, uma das mais influentes pensadoras da atualidade, a francesa Fatima Dass, autora de A Última Filha, o americano Jericho Brown, o suíço Max Lobe e o francês Abdellah Taïa são alguns dos destaques internacionais. Entre os brasileiros estarão Sueli Carneiro, Bianca Santana, João Silvério Trevisan, Aparecida Vilaça, Rita Carelli, Geovani Martins, Luiza Romão, Geni Guimarães, Eliane Marques, Milton Hatoum e o best-seller Itamar Vieira Junior, autor de Torto Arado. Veja a programação completa abaixo, ou aqui.

O escritor Itamar Vieira Junior, autor de Torto arado, é um dos convidados da feira no Pacaembu Foto: Renato Parada

Alguns livros estarão em promoção, mas este não é o foco do evento, de acordo com Paulo Werneck, diretor geral da feira ao lado de Álvaro Razuk, da Maré Produções. “Cada expositor poderá oferecer descontos a seu critério, e sabemos que alguns farão isso, mas não é uma obrigação como em outras feiras”, disse.

Werneck comenta ainda que a organização buscou, nesta nova edição, “melhorar a experiência do público em tudo o que foi possível, com oferta mais diversificada de alimentação, oficinas e mediações de leitura para crianças”.

Continua após a publicidade

Uma feira de livros ao ar livre

“Nós estamos felicíssimos com A Feira do Livro de São Paulo. Assim mesmo, no superlativo. Ano passado fomos umas das primeiras editoras a aderir. Este ano idem. São Paulo merecia uma feira assim, nos moldes da Feira do Livro de Lisboa. Caprichamos na montagem da nossa tenda. Estamos trazendo livros novos, mimos e vamos fazer uma promoção do Livro do Dia, que estará com 20% de desconto”, conta Simone Paulino, da Nós.

A Feira do Livro, em sua primeira edição, em 2022 Foto: Lia Lubambo

Silvio Testa, sócio-editor da Instante, comenta que a edição de 2022 foi relevante tanto para dar visibilidade ao mercado editorial quanto para a venda de sua editora. “Acredito que a nova edição será uma oportunidade ainda melhor para conversarmos com os leitores e apresentarmos a eles nossos lançamentos e também os livros que estão por vir.”

Rita Mattar, editora da Fósforo, também destaca a edição passada e celebra a criação de um novo evento literário. “Considerando o sucesso do ano passado e a forte adesão da comunidade editorial este ano, estamos animadas para a segunda edição da Feira, tanto pelo potencial de vendas quanto pela inclusão de um novo evento no calendário cultural da cidade.”

Destaque para Ruth Rocha

Um dos maiores nomes da literatura para crianças, Ruth Rocha, de 92 anos, será homenageada por sua editora, a Salamandra, com uma tenda exclusiva onde o visitante poderá conhecer ou relembrar suas 141 obras. Também será possível comprar os livros - cerca de 45 títulos estarão à venda no local. Haverá, ainda, uma capa gigante de Marcelo, Marmelo, Martelo para quem quiser fazer uma foto com um dos maiores sucessos de Ruth Rocha.

Continua após a publicidade

Estandes coletivos, ações e promoções

O visitante poderá encontrar livros em promoção nos estandes da feira, mas nem todos os expositores programam ofertas agressivas. Este é o caso da Companhia das Letras. Ela, porém, está levando para o evento sua campanha Literatura Brasileira Viva, com destaque para títulos e autores nacionais, e seus escritores. De quarta a sábado, às 18h, algum nome de seu catálogo estará no estande autografando seus livros. No sábado, 10, o convidado é Marçal Aquino.

Algumas editoras se uniram e estarão juntas em um único espaço. O estande Sete Selos venderá livros das editoras Ayné, Bazar do Tempo, Carambaia, Cobogó, Círculo de Poemas, Ubu e Fósforo. Quem comprar a partir de quatro livros ali, e vale misturar obras de todas as editoras, terá 15% de desconto. Fora isso, cada casa editorial fará ações próprias.

O Círculo de Poemas, por exemplo, vai dar, para a pessoa que assinar qualquer plano de seu clube, a caixinha do mês, com um livro inédito, e a primeira plaquete do projeto - Macala, de Luciany Aparecida. Já a Cobogó vai fazer ofertas pontuais ao longo da feira.

Em outro local, que ganhou o nome de A Maravilhosa Tenda dos Livros Ilustrados, 12 editoras de livros para a infância vão apresentar suas obras em uma área equivalente a três estandes. São elas: Amelì, Britura & Gaivota, Cai-Cai, Caixote, Jujuba, Livros da Matriz, Ôzé, Peirópolis, projeto, Pulo do Gato, Quatro Cantos e Solisluna. A operação será feita por cada uma das empresas individualmente, e autores devem ser vistos por ali autografando seus livros.

Montagem da Feira do Livro, no Pacaembu, nesta terça-feira,, 6 Foto: Taba Benedicto/Estadão

No estande da Editora Nós, nas compras acima de R$ 200, o visitante vai ganhar um porta-livros exclusivo. Nas compras acima de R$ 300, uma sacola Virginia Woolf, também exclusiva. E quem comprar dois ou mais exemplares da pequeNÓS, o selo infantil da editora, também ganha uma sacola temática. Todo dia vai ter um título 20% mais barato. E o leitor de Virginia Woolf e de Clarice Lispector vai encontrar, além dos livros, alguns produtos que homenageiam as duas escritoras - porta-livros, canecas e bloquinhos, no caso da autora inglesa, e bloquinhos, no caso de Clarice.

Continua após a publicidade

Por falar em Virginia Woolf, a 34 vai levar para a feira a nova edição de Contos Completos, com tradução de Leonardo Fróes, e outros lançamentos. Os livros estarão com 20% de desconto para o público geral e 40% para professores identificados.

A Antofágica, que publica clássicos da literatura em edições caprichadas, vai dar descontos progressivos - 20% para um livro; 30% para dois exemplares e 40% para três. Entre os destaques, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen; Macunaíma, de Mário de Andrade; e Noites Brancas, de Dostoiévski.

No estande da editora Instante, quem comprar a partir de quatro exemplares vai ganhar uma ecobag. E quem comprar O Farejador de Águas, de Maria José Silveira, leva um copo retrátil de brinde.

O Grupo Sextante, dona também da Arqueiro, promete até 67% de desconto em best-sellers e lançamentos, como Os Bridgertons, de Julia Quinn, A Morte é um Dia Que Vale a Pena Viver, de Ana Claudia Quintana Arantes, e A Liberdade é Uma Escolha, da sobrevivente do Holocausto Edith Eva Eger.

Mapa com as tendas das editoras e expositores que vão ocupar a Praça entre quarta, 7, e domingo, 11 Foto: Reprodução de mapa/A Feira do Livro

O Grupo Editorial Record terá descontos de até 65% em obras como a nova edição revista e atualizada de Fernando Pessoa: Uma Quase Autobiografia, de José Paulo Cavalcanti Neto. Outras edições especiais estarão cerca de 40% mais baratas - entre as quais Viola de Bolso, de Carlos Drummond de Andrade, e Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez. Já o box da Adélia Prado, que reúne Bagagem, O Coração Disparado, A Faca no Peito e Oráculos de Maio, vai custar a metade do preço - R$ 100.

Na tenda da Planeta, quatro livros estarão com 20% de desconto: Não Pise no Meu Vazio, de Ana Suy; O Carniceiro, de Alaina Urquhart; Como Ser um Educador Antirracista, de Bárbara Carine; e O Sentido da Vida, de Contardo Calligaris. Os demais títulos terão 10% de desconto.

Continua após a publicidade

Já a Claraboia vai oferecer livros pelo mesmo valor que eles são vendidos no site - em média 15% mais baratos. E vai promover sessões de autógrafos no estande.

Três perguntas para Paulo Werneck, idealizador da Feira

Paulo Werneck, editor da revista Quatro Cinco Um, é um dos idealizadores da Feira do Livro Foto: Denise Andrade/Estadão

A Feira do Livro é uma feira de descontos? O que o visitante pode esperar?

Não, A Feira do Livro busca valorizar a produção editorial e o encontro entre editores, leitores e autores. Cada expositor poderá oferecer descontos a seu critério, e sabemos que alguns farão isso, mas não é uma obrigação como em outras feiras. Somos a favor da adoção de uma lei que regule os descontos no país, como existe em Portugal, França, Alemanha e outros países.

Como definiria a programação?

Continua após a publicidade

Conseguimos reunir autores de alto nível, com uma mistura de gerações, sensibilidades e tendências literárias. A programação reflete o melhor da produção das editoras de hoje, é como a vitrine de uma boa livraria.

Alguma dica especial para o visitante?

Não vá de carro. Para realmente retirar os carros da rua por cinco dias, é importante que o público use transporte público. Vá a pé, de bicicleta ou táxi e carros de aplicativos. A Feira não tem estacionamento próprio. E o ônibus que passa na praça tem um ótimo nome para quem gosta de livros: Machado de Assis.

Programação da Feira do Livro 2023

Os debates e encontros com autores serão realizados em dois palcos. O Palco da Praça tem capacidade para 100 pessoas sentadas, mas como é tudo aberto será possível acompanhar de fora. O outro é o Auditório Armando Nogueira, no Museu do Futebol. A lotação máxima é de 174 lugares.

Sueli Carneiro é um dos destaques da Feira do Livro Foto: Marcos Mendes

Quarta, 7

Continua após a publicidade

19h

Abertura com o jornalista britânico Tom Philips, a antropóloga Hanna Limulja e o músico e jornalista Xavier Bartaburu - Palco da Praça

Quinta, 8

10h

Bela Gil, que lança livro sobre alimentação saudável, e a mixologista Néli Pereira, que escreveu sobre coquetelaria brasileira, em conversa com a cozinheira Clarice Reichstul - Palco da Praça

11h45

O suíço Max Lobe conversa com o francês Abdellah Taïa, dois destaques da nova geração literária em língua francesa - Palco da Praça

12h15

O historiador Luiz Antonio Simas e o crítico de arte Lorenzo Mammi fazem uma homenagem a Pelé - Auditório Armando Nogueira

13h30

Interlúdio Musical: o pesquisador, produtor e cronista Hermínio Bello de Carvalho rememora os artistas com quem trabalhou, tendo a seu lado a cantora Joyce Moreno, com mediação da jornalista Patrícia Pallumbo

15h

Bianca Tavolari conversa com o historiador carioca Luiz Antonio Simas - Palco da Praça

17h

João Silvério Trevisan conversa sobre sua trajetória com Renan Quinalha - Palco da Praça

7h15

As historiadoras Lígia Fonseca Ferreira e Hebe Mattos evocam em debate o pensamento de Luiz Gama e André Rebouças - Auditório Armando Nogueira

19h

Sueli Carneiro conversa com Bianca Santana, com curadoria e mediação de Juliana Borges - Palco da Praça

Sexta, 9

10h

A autora italiana Ginevra Lamberti conversa com a mediação da jornalista Camila Appel sobre livros que nos ajudam a compreender a morte - Palco da Praça

11h45

O pensador quilombola Antônio Bispo conversa com Bianca Tavolari - Palco da Praça

12h15

O jornalista Conrado Corsalette, cofundador e editor-chefe do Nexo Jornal, apresenta seu livro sobre a crise brasileira - Auditório Armando Nogueira

15h

Patricia Hill Collins - Palco da Praça

15h15

Os ficcionistas Pedro Cesarino, Aparecida Vilaça e Rita Carelli conversam sobre representações amazônicas na literatura - Auditório Armando Nogueira

17h

Prêmio Pulitzer e destaque da poesia norte-americana contemporânea, Jericho Brown se apresenta em conversa com sua tradutora, a poeta Stephanie Borges - Palco da Praça

17h15

A historiadora Ynaê Lopes dos Santos discute o pensamento negro e o racismo no Brasil - Auditório Armando Nogueira

19h

Uma conversa entre Geovani Martins e Luiza Romão, vencedora do prêmio Jabuti na categoria Livro do Ano em 2022 - Palco da Praça

Sábado, 10

10h

A líder Txai Suruí conversa com o jornalista Bernardo Esteves sobre as perspectivas da população indígena brasileira - Palco da Praça

11h45

Um encontro entre duas gerações de autoras negras, com Geni Guimarães e Eliane Marques - Palco da Praça

12h15

Conversa com o jornalista Eugênio Bucci - Auditório Armando Nogueira

13h30

Interlúdio Musical: Arthur Nestrovski dá uma aula sobre a batida de João Gilberto. Celso Sim canta

15h

Fernando Pessoa é o tema da conversa entre o biógrafo Richard Zenith e Lira Neto - Palco da Praça

15h15

Conversa com dois destaques da nova geração de ficcionistas, Samir Machado de Machado e Antônio Xerxenesky - Auditório Armando Nogueira

17h

A francesa Fatima Daas conversa com Diogo Bercito sobre literatura e identidades LGBTQIA+ - Palco da Praça

19h

Itamar Vieira Junior conversa com a jornalista Adriana Ferreira Silva - Palco da Praça

Domingo, 11

10h

Conversa entre a ensaísta Cida Bento e a pesquisadora e consultora de diversidade Winnie Bueno - Palco da Praça

11h45

Milton Hatoum conversa sobre literatura, Amazônia e outros temas com Roberta Martinelli, estreando, ao vivo, o seu novo programa literário na Rádio Eldorado - Palco da Praça

12h15

O fotógrafo Bob Wolfenson conversa com Renato Parada - Auditório Armando Nogueira

15h

Conversa entre Paulo Roberto Pires, Felipe Charbel e Aline Motta sobre ensaio, poesia e prosa experimental - Palco da Praça

15h15

Conversa o autor argentino Pablo Katchadjian - Auditório Armando Nogueira

17h

Foro na Feira: uma edição especial do Foro de Teresina, com dicas literárias do trio de apresentadores do podcast de política da revista piauí, Fernando de Barros e Silva, Thais Bilenky e José Roberto de Toledo

19h

O último encontro do dia recupera um momento marcante da Feira do Livro 2022: a foto Um Grande Dia em São Paulo, que é tema de um livro organizado pelas convidadas desta mesa, as escritoras Esmeralda Ribeiro, Natália Timerman, Paula Carvalho, e Giovana Madalosso que fará a mediação. As autoras organizam um “autografaço” do livro no domingo, em horário a ser divulgado.

Como chegar e alimentação

Haverá um espaço de alimentação, na entrada da feira, com restaurantes como Paca Polaca, Frida & Mina, Martín Fierro e Bubu. A Nescafé vai distribuir café gratuitamente para o público.

A Feira do Livro não conta com estacionamento e recomenda o uso de transporte público ou táxi. A estação de metrô mais próxima, distante cerca de 1 km, é a Clínicas.

A Feira do Livro 2023

Data: de 7 a 11 de junho

Local: Praça Charles Miller – Pacaembu – São Paulo/SP

4ª (7), das 15h às 21h. 5ª (8) a domingo (11), das 10h às 21h

Entrada Gratuita