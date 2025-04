A marca de John Green é o otimismo. Agora ele está lutando contra o desespero: ‘Medo profundo’

Algumas pessoas têm cotovelo de tenista; John Green tem ombro de best-seller. Seu médico disse – sem brincadeira – que Green, 47 anos, estava desenvolvendo artrite por autografar tantos livros: uns 700 mil, ele calcula, nos últimos dez anos. Para seu último, Green assinou mais de 100 mil folhas de papel, para serem encadernadas em cópias da primeira impressão.

PUBLICIDADE Quando nos encontramos na parada de Washington de sua turnê, ele estava diante de... mais mil, talvez? “Vai ser moleza”, ele disse. Green encostou o celular numa pilha de capas duras para fazer um vídeo em timelapse para suas redes sociais e abriu uma caneta Bic. Green, mais conhecido como autor de A Culpa é das Estrelas, torcia para que todos esses autógrafos ajudassem a atrair leitores para o novo livro. É uma mudança brusca em relação aos romances que fizeram dele uma referência para adolescentes sensíveis. Everything Is Tuberculosis conta a história real de Henry Reider, um jovem poeta que luta contra uma tuberculose que resiste aos medicamentos, com quem Green fez amizade durante uma viagem a Serra Leoa.

[O livro será publicado pela Intrínseca no início de 2026]

O escritor John Green em 2015, no Rio de Janeiro Foto: Marcos Arcoverde/Estadão

Ele também conta a história de uma das doenças contagiosas mais antigas da humanidade e investiga por que – apesar dos tratamentos eficazes – ela continua sendo a mais fatal.

E o livro é só o começo: “Não quero que as pessoas pensem que este é o ponto culminante de meu interesse pela tuberculose. Já me interessei muito por morcegos, agora vou me interessar muito por... camundongos”, disse Green. Em seu pulso direito, ele usava uma pulseira da amizade com o tema da tuberculose, feita à mão por um fã. “É o trabalho da minha vida agora.”

Quando Green terminou de escrever o livro, disse que “realmente sentia que estávamos num momento de inflexão com a tuberculose”. Tinha surgido uma nova e boa candidata a vacina. Diagnósticos mais baratos – sobretudo aqueles que funcionariam de forma confiável em crianças – estavam prestes a se tornar disponíveis. A doença receberia mais atenção e, com isso, mais recursos. Green imaginou seu ativismo como parte desse processo.

E agora? “Agora sinto que estamos à beira do precipício. Na verdade, sinto que escolhemos pular do precipício”.

Ele se lembra do momento exato em que o presidente Donald Trump emitiu a ordem executiva congelando quase toda a ajuda aos outros países, com o objetivo de fechar totalmente a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês). Green estava na festa de aniversário de seu filho quando começaram a chegar as mensagens: de amigos que trabalhavam em programas de saúde pública; de amigos que dependiam desses programas para ter acesso a medicamentos que salvavam vidas. No dia seguinte, Green se sentou para gravar o audiolivro de Everything Is Tuberculosis.

Enquanto lia, ele pensava no próximo capítulo que estava sendo escrito pelos políticos americanos. Ele sabia que centenas de milhares de pessoas perderiam o acesso ao tratamento. Sabia que, sem tratamento, morreriam. Sabia que, mesmo que pudessem retomar o tratamento, era provável que desenvolvessem resistência aos remédios.

“Foi surreal. Foi aterrorizante. Ainda é aterrorizante. Não consigo entender esse tipo de crueldade punitiva”, ele disse.

A persona pública de Green – um misto de consternação ao estilo dos Muppets com fé na bondade do mundo – ajudou a definir a alma dos millennials. Seu apelo provou ser notavelmente duradouro, desde o vlog que ele e seu irmão, Hank, começaram no início dos anos 2000 até sua encarnação atual como "sensações do vídeo vertical", como eles dizem brincando (entre seus canais CrashCourse e vlogbrothers, eles têm mais de 20 milhões de assinantes no YouTube; no TikTok, John Green tem outros 2,8 milhões). Green trouxe esse estilo para seu ativismo pela TB: mesmo na hora de pedir às empresas farmacêuticas que reduzissem os custos de exames e medicamentos, sua urgência moral era generosamente temperada com toque nerd. Uma cena recorrente: os seguidores lançavam um tópico aleatório – Oppenheimer, sapatos femininos, seu cachorro Potato – e ele o relacionava à tuberculose. Os fãs procuram os Green não apenas para entretenimento ou educação, mas também para conforto.

O escritor John Green posa ao lado de cópias de seu novo livro, 'Everything Is Tuberculosis' Foto: Reprodução/@johngreenwritesbooks via Instagram

Sentado na sala verde, pouco antes de subir ao palco, seu rosto estava abatido. Era a maior divulgação de livro que ele já fez, uma verdadeira blitz de rádio e TV: os programas noturnos e matinais da CBS, Amanpour & Company, Morning Joe.

“Eu daria tudo para que meu livro fosse menos urgente”, ele repetia. Mais cedo naquele dia, ele tinha se reunido com funcionários da USAID; a conversa, disse ele, foi “difícil”. Nos briefings que ele recebia dos profissionais de saúde, que “geralmente eram bastante secos”, as pessoas estavam se debulhando em lágrimas.

“Em última análise, o poder legislativo terá de fazer seu trabalho”, ele disse, sem pestanejar. “Isso não se aplica apenas à USAID, mas a tudo. O poder legislativo terá de reivindicar o poder que lhe é dado pela Constituição.”

Um escritor ativista na nova era Trump

Depois da turnê de lançamento do livro, em abril, Green retornará a Washington, onde ele e outros ativistas farão lobby junto aos congressistas no Capitólio. O terreno de sua batalha sofreu abalos tectônicos.

No passado, o sistema para detectar, tratar e prevenir a tuberculose podia até sofrer de uma frustrante escassez de recursos – mas existia, e esse simples fato representava o compromisso dos Estados Unidos com o ideal da saúde global. Agora tudo isso entrou em colapso.

“Estou muito desencorajado”, disse Green. (“Encorajado”, ele escreve no livro, é uma palavra de que Henry Reider gosta muito. “Encorajado, a coragem como algo que podemos despertar em nós mesmos e nos outros”).

“Estou com medo profundo”, continuou ele, pegando emprestado um verso de Auden. “Mas também me sinto mais determinado do que nunca a usar minha voz para desfazer essa farsa”. Mais adiante, o poema continua: “O Estado não existe/ E ninguém existe sozinho”.

Perguntei a Green se ele já se sentiu pressionado a ser otimista. Ele soltou uma gargalhada surpreendente – AHAHAHAHA! – como se estivesse escrito em letras maiúsculas dentro de um balão de fala acima da sua cabeça.

“É uma ótima pergunta, cara. Porque o otimismo é a minha marca, você quer dizer?” Green fez uma pausa. “Bem, acho que sim. Mas também acho que os jovens são, por uma boa razão, muito propensos ao desespero. E eu sou muito propenso ao desespero. Tenho de lutar contra o desespero todos os dias. Para mim, a esperança não é um conceito abstrato. É um pré-requisito para minha sobrevivência. Então, não tem espaço para a desesperança na minha vida. Tenho de lutar contra ela. Tenho de combatê-la em todos os lugares que puder. Porque minha vida meio que depende disso.”

Talvez um pequeno motivo de esperança: quase todos os eventos de sua turnê pelo país estavam com os ingressos esgotados. Naquela noite, quando Green subiu ao palco, a cena não ficou muito longe de um culto secular. Ele leu um texto em voz alta e fez uma espécie de homilia sobre como, embora todos nós possamos sentir que estamos vivendo no fim da história, estamos vivendo no meio – e cabe a nós lutar por um desfecho melhor.

Ele até levou a plateia a cantar uma canção, “um grito de guerra pela esperança”, ao som de Auld Lang Syne [tradicional canção escocesa]. “Estamos aqui porque estamos aqui, porque estamos aqui, porque estamos aqui, porque estamos aqui.”

Na manhã seguinte, partindo da cidade, Green entrou na Hudson News, na Union Station. E autografou mais quatro exemplares do livro./ TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU