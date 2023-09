Abertura da Bienal do Rio teve Portela, puxão de orelha de homenageada e novo prêmio da Amazon

RIO - Até a Portela veio à Bienal do Livro do Rio de Janeiro 2023 nesta sexta-feira, 1⁰. Na abertura oficial do evento, durante uma homenagem à escritora Ana Maria Gonçalves, o público teve uma amostra de como será o samba-enredo da escola em 2024, inspirado no romance dela Um Defeito de Cor. Após a exibição do vídeo com a prévia, integrantes da escola de samba subiram ao palco para uma breve e animada apresentação que seguiu pelos corredores da Bienal - que já começava a ficar lotado de alunos.

Ana Maria Gonçalves aproveitou seu discurso para dar um puxão de orelha nos editores. “Apesar de ter se modificado nos últimos anos para acolher a diversidade de uma literatura, o mercado editorial continua sendo muito controlado por homens brancos, héteros, cis e sudestinos, e precisamos de uma diversidade maior de histórias”, disse ela.

Ana Maria Gonçalves, autora homenageada na abertura da Bienal do Livro do Rio 2023 Foto: Filmart Media/Divulgação

A autora, nascida em 1970, comentou também que descobriu que ela foi apenas a 8ª escritora negra a publicar um romance no Brasil. “A primeira foi Maria Firmina dos Reis, que lançou Úrsula em 1853, e a 8ª fui eu, em 2006, com Um Defeito de Cor. Precisamos prestar muita atenção em quais são as histórias que estamos contando e que essas histórias sejam também parte da formação de um imaginário de um país que queremos construir.”

Portela na abertura da Bienal do Livro do Rio de Janeiro 2023 Foto: Filmart Media/Divulgação

Leitores para lá e para cá

A Bienal ficou lotada já neste primeiro dia com a visitação escolar. Segundo os organizadores, foram distribuídos R$ 8 milhões em vales para alunos e professores - os estudantes da rede estadual, por exemplo, ganharam R$ 100 para comprar o que quisessem.

Mas não só os estandes infantis ficaram cheios. Desde a manhã, leitores garimpavam promoções e novidades.

Daniela, de 22 anos, e Isabel, de 24, alunas de biomedicina que sempre gostaram de ler, estavam carregadas de livros na Record. Isabel, já escolada, até comprou um carrinho na última edição, para não precisar ficar carregando tudo no braço.

Elas foram nesta sexta à Bienal para poder ver tudo com calma, num dia de movimento mais tranquilo. “Comprar, aqui, é uma experiência diferente de comprar pela internet”, disse Isabel. E vale até pagar um pouco mais, disseram, reconhecendo que às vezes o desconto é maior no e-commerce. Elas voltam no domingo para ver Julia Quinn e Holly Beck e, quem sabe, sair com um autógrafo.

Daniela e Isabel voltam à Bienal do Livro do Rio no domingo para participar da programação cultural Foto: Maria Fernanda Rodrigues/Estadão

No fim da tarde, Luiza, de 77 anos, estava sentada num pufe rodeada por sacolas de livros, conversando com a neta Julia, de 11 anos. Logo chegaram as irmãs Helena, de 19, e Gabriele, de 24 - primas de Julia. Vir à Bienal é uma tradição da família - tanto que Helena, aluna do 1º ano de ciências moleculares da USP, em São Paulo, voltou para casa para aproveitar o passeio.

“Tenho mania de livro”, disse a avó. “Comprei oito hoje, apenas romances espíritas. Mas este ano está fraco. Da última vez, comprei mais”, completou. Julia já tinha escolhido três títulos e as irmãs mais velhas também garantiram suas próximas leituras.

Quem saiu um pouco frustrada da feira foi a pequena Alice, de 7 anos. Vestida como a Mônica, ela não conseguiu um autógrafo de Mauricio de Sousa, uma das atrações deste primeiro dia de evento.

Alice, fã da Mônica, não conseguiu falar com Mauricio de Sousa Foto: Maria Fernanda Rodrigues/Estadão

No primeiro encontro do desenhista com os leitores, quem ficou de fora também se frustrou - uma menina mais velha que Alice enxugou as lágrimas ao ser barrada pela segurança do espaço. Mais tarde, com Mauricio sendo levado de um evento a outro em um carrinho, o público entoava: “Maurício, eu te amo”.

Prêmio Amazon de Literatura Jovem

A Amazon anunciou nesta sexta, 1, a criação do Prêmio Amazon de Literatura Jovem - em parceria com a HarperCollins Brasil. Trata-se de um concurso para premiar a melhor ficção escrita para leitores de 14 a 21 anos e, segundo o regulamento, “com temas que levantem questões sociais e psicológicas referentes ao universo jovem – como problemas, questões e circunstâncias da vida interessantes aos jovens leitores”. Os personagens devem ter entre 13 e 23 anos e a premiação não vai aceitar livros eróticos.

Para participar, o autor deve publicar sua obra no Kindle Direct Publishing até as 23h59 do dia 31 de dezembro - livros já autopublicados na plataforma também podem participar, desde que o lançamento tenha ocorrido a partir de janeiro deste ano. As inscrições serão abertas no dia 11 de setembro. O vencedor vai ganhar R$ 35 mil (desses, R$ 10 mil são de adiantamento de direitos autorais) e terá o livro publicado em 2024 por um novo selo da HarperCollins, voltado, justamente, para jovens adultos.

A Bienal do Livro do Rio de Janeiro segue até o domingo, 10. São esperadas 600 mil pessoas.

* A repórter viajou a convite do evento