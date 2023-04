Achados da Feira do Livro da Unesp: Uma seleção de obras até R$ 30

A Feira do Livro da Unesp 2023 entra na reta final. Até domingo, 16, o público pode visitá-la de duas maneiras: presencialmente, no campus da Unesp na Barra Funda (veja endereço e horários abaixo), e online, no site www.feiradolivrodaunesp.com.br.

Todos os livros estão à venda com pelo menos 50% de desconto no local. Para compras na feira virtual, o desconto é de 40%. É possível que você encontre os mesmos livros com preços similares em livrarias virtuais como a Amazon, que costumam acompanhar, por iniciativa própria, promoções como essas.

Em sua 5ª edição, Feira do Livro da Unesp reecontra o público na Barra Funda e online Foto: Serjão Carvalho/Estadão

São mais de 130 editoras, de todos os tamanhos, e milhares de livros de todos os gêneros. Para adultos, jovens e crianças. Há livros acadêmicos e de entretenimento. Ficção e não ficção. Lançamentos e fundo de catálogo.

As editoras participantes divulgaram previamente os livros à venda na Feira da Unesp. Para garimpar online, basta acessar a página delas no site do evento e conferir as opções.

O Estadão selecionou livros que custam até R$ 30 na feira presencial (e até R$ 33 na virtual). Há muitas outras opções, basta garimpar.

Água Funda

Romance de estreia de Ruth Guimarães (1920-2014), uma das primeiras escritoras negras a ganhar destaque na cena literária brasileira e que colaborou com o Suplemento Literário, do Estadão. Água Funda, lançado em 1946, entrelaça diferentes tempos e personagens, inseridos no universo de uma comunidade rural na Serra da Mantiqueira, numa história permeada de ditos populares e causos marcados pela superstição e pelo fatalismo, O volume traz excertos da crítica da época de seu lançamento, incluindo nomes como Brito Broca, Antonio Candido e Alvaro Lins, e uma das primeiras entrevistas de Ruth Guimarães. R$ 28, na Editora 34

Escute as Feras

A escritora e antropóloga francesa Nastassja Martin na Flip Foto: Editora 34

A antropóloga francesa Nastassja Martin foi um dos destaques da Flip 2022. Na ocasião, ela lançou o livro Escute as Feras, em que narra seu encontro com um urso numa região remota da Sibéria, e como isso a transformou. “Eu experimentei em meu próprio corpo o que significa a cosmologia animista”, disse a autora em entrevista ao Estadão, em Paraty. Leia aqui. R$ 26, na Editora 34

Hospício é Deus

Este livro de Maura Lopes Cançado, autora fortemente marcada por sua experiência como paciente de hospitais psiquiátricos em Minas e no Rio de Janeiro, estava esgotada havia muitos anos até a Autêntica começar a reeditá-la, em 2015. Hospício é Deus – Diário I foi publicado pela primeira vez em 1965 e relata sua passagem pelo Hospital Gustavo Riedel, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, entre o fim de 1959 e o começo de 1960, Ali, ela foi internada pelo menos 12 vezes. O livro conta, ainda, com um perfil biográfico assinado pelo jornalista Maurício Meireles. R$ 29,90, na Autêntica

Lavoura arcaica

Um dos grandes livros da literatura brasileira e obrigatório na biblioteca de todos os amantes da boa literatura, Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, publicado originalmente no final de 1975, conta a história de uma vida familiar marcada pela figura autoritária do pai e pelo amor desmedido da mãe. Parábola com ressonâncias bíblicas e intenso vigor poético, obra é narrada em primeira pessoa por André, o filho. R$ 28,95, na Companhia das Letras

Futuro ancestral

Ailton Krenak, autor de 'Futuro Ancestral' e 'Ideias Para Adiar o Fim do Mundo' Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real

Coletânea de textos de Ailton Krenak, escritos entre 2020 e 2021, em que o autor indígena provoca o leitor com a radicalidade de seu pensamento insurgente, que demove o senso comum e invoca o maravilhamento. Se por vezes a ideia de futuro nos assombra com cenários apocalípticos ou se apresenta como possibilidade de redenção, para Krenak, o “os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são quem me sugerem que, se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui”. R$ 17,45, na Companhia das Letras

* Para interessados em temas relacionados ao futuro, ecologia e novos modos de vida, a Bazar do Tempo está vendendo Onde Aterrar: Como se Orientar Politicamente no Antropoceno, de Bruno Latour, por R$ 34.

Esperança sem otimismo

Em seu mais recente lançamento, Terry Eagleton, um dos principais intelectuais da atualidade, inicia sua reflexão sobre a esperança com uma rejeição firme do papel do otimismo no curso da vida. Como o pessimismo, o otimismo é mais um sistema de racionalização do que uma lente confiável através da qual mirar a realidade, refletindo uma postura do temperamento em vez de verdadeiro discernimento. Eagleton então se volta para noção epistemologicamente mais promissora, a esperança, sondando o significado dessa palavra familiar, mas elusiva: trata-se de uma emoção? Como se diferencia do desejo? Fetichiza o futuro? Finalmente, o autor aborda o conceito de esperança trágica – talvez a única genuína forma de esperança –, em que essa velha virtude persiste mesmo após o confronto com uma perda devastadora. R$ 27, na Editora Unesp

O Perigo de uma História Única

A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie Foto: Rolf Vennenbernd/Reuters

Uma das palestras mais assistidas do TED Talk, em livro, para quem quer entender a fonte do preconceito. O que sabemos sobre outras pessoas? Como criamos a imagem que temos de cada povo? Nosso conhecimento é construído pelas histórias que escutamos, e quanto maior for o número de narrativas diversas, mais completa será nossa compreensão sobre determinado assunto, defende Chimamanda Ngozi Adichie. Dá para assistir no YouTube, mas vale ter o livro na biblioteca. R$ 18,95, na Companhia das Letras

O Alvorecer em Birkenau

O livro é o resultado de conversas e entrevistas captadas pelo cineasta David Teboul, que dirigiu um documentário sobre Simone Veil (1927-2017). Política francesa conhecida sobretudo por sua defesa do direito ao aborto e sobrevivente do Holocausto, ela revela histórias de família e da vida nos campos. R$ 27,45, na WMF Martins Fontes

* De Simone Veil, a Bazar do Tempo levou para a Feira da Unesp, Contra o Colonialismo, que pode ser comprado por R$ 24

Best-sellers

Carla Madeira é autora de 'Tudo é Rio', relançado pela Record Foto: Editora Record

Na Record, os livros de Collen Hoover, a maior best-seller de 2022, custam R$ 27,45. Já Tudo é Rio, o fenômeno da publicitária mineira Carla Madeira, está sendo vendido por R$ 29,90.

Para crianças e adolescentes que amam séries de livros

Na Companhia das Letras, é possível encontrar quase todos os volumes de Capitão Cueca por R$ 24,94. Os de Diários de Pilar custam entre R$ 24 e R$ 26 (apenas o da Amazônia passa um pouquinho dos R$ 30)

Bons livros para crianças

Céumar, Marcéu, de Renato Moriconi, custa R$ 30 na Jujuba. Se estiver procurando bons livros para bebês e crianças bem pequenas, vale garimpar na editora. Sagatrissuinorana, o Livro do Ano do Prêmio Jabuti 2022, de João Luiz Guimarães e Nelson Cruz, custa R$ 26,50 na Ôzé. Também na Ôzé, Castelos de Areia, de Márcia Leite e Odilon Moraes, sai por R$ 29. A Viagem do Elefante, de Dipacho, é encontrado na Pulo do Gato por R$ 24,75. No estande da Edições Barbatana, São Paulo, lançamento de Irena Freitas e Mauro Calliari, custa R$ 22,50.

Feira do Livro da Unesp 2023

A feira presencial ocorre nesta sexta e sábado, das 9h às 21h. No domingo, 16, ela encerra às 18h. A Unesp fica na Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, ao lado da Estação Barra Funda-Palmeiras do Metrô. A feira virtual acontece ininterruptamente até as 23h59 do domingo.