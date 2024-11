‘Ainda Estou Aqui’ se torna livro mais vendido no Brasil

Nos comentários, internautas celebraram a conquista de Marcelo Rubens Paiva. “Quando eu o li, há uns 9 anos, foi emoção atrás de choro, o jeito que você escreve é muito tocando. Não assisti ao filme ainda, mas certeza que tá tudo muito bom. Parabéns e obrigado”, disse um. “Eu fiquei tão emocionada com o filme, chorei de soluçar quando cheguei em casa. Tive que comprar o livro! Sua família não será esquecida”, escreveu outro.

O livro foi publicado em 2015, mas a adaptação com Fernanda Torres e Selton Mello chegou aos cinemas brasileiros no último dia 7. A obra conta a história da mãe do autor, Eunice Paiva (1929 - 2018), mulher que criou seus cinco filhos e se tornou advogada de direitos humanos após o desaparecimento e assassinato do marido, Rubens Paiva (1929 - 1971), durante a ditadura militar.

Ainda Estou Aqui foi o escolhido para representar o Brasil no Oscar e, depois de conquistar o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza, é um dos favoritos para levar a estatueta de Melhor Filme em Língua Estrangeira na premiação máxima de Hollywood.