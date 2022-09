Art Spiegelman receberá prêmio honorário por contribuição às letras

O artista Art Spiegelman receberá um prêmio honorário do National Book Award por Distinguished Contribution to American Letters. Ele diz sentir-se honrado e um pouco preocupado.

O inesperado prazer de ser citado pela National Book Foundation acontece meses após a chocante saga de seu Maus, vencedor do Prêmio Pulitzer, ser retirado por um conselho escolar do Tennessee – que considerou a graphic novel de Spiegelman sobre o Holocausto inapropriada para o currículo do distrito. As vendas de Maus e outros livros de Spiegelman aumentaram, mas o episódio o distraiu de outras prioridades.

O cartunista ficou conhecido por tratar os traumas do passado em seus quadrinhos Foto: Random House

“Meu horário de trabalho ficou inteiramente em pedacinhos”, disse ele durante uma recente entrevista por telefone. “Fiquei feliz em rastejar de volta ao meu esconderijo.”

Agora, Spiegelman, de 74 anos, diz estar de volta ao mundo, um fardo reconhecidamente invejável que exigirá que ele reserve um tempo e considere seu legado de décadas, profundo e abrangente. Sua influência se estende de Maus, vencedor de uma citação especial dos jurados do Pulitzer em 1992, ao seu trabalho nos anos 1970 em quadrinhos underground e às famosas capas da The New Yorker, notadamente as silhuetas escuras das Torres Gêmeas, publicada duas semanas após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

”Spiegelman capturou a imaginação do mundo por meio dos quadrinhos”, disse David Steinberger, presidente do conselho de administração da National Book Foundation. (AP)