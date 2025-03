O americano G.T. Karber, criador do livro de enigmas Murdle, e a britânica Cara Hunter, autora de Onde Está Daisy Mason?, estão entre os primeiros confirmados na Bienal do Livro do Rio 2025. O evento ocorre entre os dias 13 e 22 de junho no Riocentro e celebra a escolha do Rio de Janeiro como Capital Mundial do Livro, título escolhido anualmente pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

PUBLICIDADE Karber sobe ao Palco Apoteose no dia 21 de junho, às 19h, para discutir o sucesso de seu livro de “quebra-cabeças”, cujo primeiro volume recebeu o prêmio de Livro do Ano no British Book Awards 2024, a principal premiação literária do Reino Unido. O autor falou ao Estadão em 2024, quando a obra chegou ao Brasil - leia aqui. Já Hunter estará no mesmo palco no dia 19, às 13h. Além de Onde Está Daisy Mason?, ela é autora de Em Um Porão Escuro e Sem Saída. Os três romances acompanham um detetive, Adam Fawley, desvendando casos e crises misteriosos.

G.T. Karber e Cara Hunter estão entre primeiros confirmados da Bienal do Rio 2025. Foto: Annie Lesser/Divulgação via Intrínseca e Justine Stoddart/Divulgação via Trama

Outro destaque internacional é o argentino Pedro Mairal, autor de A Uruguaia, romance premiado que foi traduzido para mais de dez idiomas. Ele estará no Café Literário, espaço que completa 25 anos nesta edição, no dia 19 de junho, às 18h.

Também no Café Literário estarão Jeferson Tenório, um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea, em 21 de junho, às 16h, e a escritora e médica Ana Claudia Quintana Arantes, autora do best-seller A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, em 15 de junho, às 18h.

O filósofo Mario Sergio Cortella, que acaba de lançar o livro Faça Teu Melhor!, marcará presença no Palco Apoteose, no dia 21 de junho, às 17h. Já Junior Rostirola, autor do fenômeno Café com Deus Pai, estará no palco principal da Bienal em 15 de junho, às 13h.

Por fim, dois nomes da literatura jovem também estão entre os confirmados: a mineira Paula Pimenta, das séries Fazendo Meu Filme e Minha Vida Fora de Série, participa do evento em 21 de junho, às 13h, e Iberê Thenório, famoso pelo canal Manual do Mundo, onde fala de ciência e tecnologia de forma acessível, marca presença nos dias 14 e 15.

Jeferson Tenório é um dos confirmados na Bienal do Livro do Rio 2025. Foto: Alex Silva/Estadão

A Bienal do Rio é realizada pela GL events Exhibitions em parceria com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL).

Neste ano, o time de curadores da Bienal do Rio inclui Thalita Rebouças, Clara Alves, Rosane Svartman, Clélia Bessa (no Palco Apoteose), Lázaro Ramos, Flávia Oliveira, Luiz Antônio Simas, Pedro Pacífico e Bianca Ramoneda (no Café Literário).