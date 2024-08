Bienal do Livro 2024 suspende distribuição de senhas para sessões de autógrafos; entenda

Imagem da 26ª Bienal Internacional do Livro no Expo Center Norte em São Paulo Foto: ALEX SILVA / ESTADÃO

A 27ª edição da Bienal do Livro de São Paulo enfrentou problemas com a fila das senhas para as sessões de autógrafos de autores, que seriam disponibilizadas na sexta-feira, 9 de agosto. Nas redes sociais, após reclamação dos leitores, o evento explicou que suspendeu temporariamente a retirada das senhas.

A Bienal do Livro 2024 é organizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e ocupará 75 mil metros quadrados do Distrito Anhembi, em São Paulo. Este ano a Bienal, que ocorre entre 6 e 15 de setembro, será maior e espera bater recorde de público. Procurada pelo Estadão, a assessoria da CBL explicou que lamenta o ocorrido, e que está trabalhando para "resolver os problemas técnicos o mais rápido possível".

A assessoria completou que divulgará em breve mais informações sobre o novo processo de retirada das senhas.

“Essa medida foi tomada para garantir uma melhor experiência a todos”, explicou o evento, em uma postagem nas redes sociais. Segundo o comunicado, o número de buscas pela retirada de senhas superou as expectativas, causando instabilidade no site.

“Estamos suspendendo temporariamente a distribuição de senhas para ajustar o sistema”, completou.

Autores confirmados para a Bienal do Livro 2024

Entre os autores confirmados no evento estão nomes como Jeff Kinney, autor da série infantojuvenil Diário de um Banana; Elma Van Vliet, criadora das coleções Tesouros de Família e Um Livro Sobre Nós; Hannah Nicole Maehrer, autora do best-seller Assistente do Vilão, e Lynn Painter, de Melhor do que nos filmes.

Antes do fechamento do sistema, algumas pessoas reclamaram, na internet, da má gestão na distribuição das senhas para as sessões de autógrafos, além do baixo número de senhas disponíveis para os autógrafos.