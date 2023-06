O escritor irlandês James Joyce morreu aos 58 anos, em janeiro de 1941. Uma das figuras mais cultuadas da literatura, ele é autor de Ulysses, romance que até hoje desperta o interesse de quem já leu, e sempre volta a ele, e daqueles que ainda não conseguiram embarcar - se você é um deles, confira aqui dicas de especialistas que podem ajudar a dar o pontapé inicial.

Fãs do autor celebram todo dia 16 de junho o Bloomsday, porque é nesse dia, em 1904, que Leopold Bloom, o protagonista de Ulysses, perambula por Dublin - e essa é a história do livro.

Para fazer uma brincadeira e “transitar entre a ficção e a realidade”, Marcelo Tápia, organizador do Bloomsday em São Paulo, resolveu fazer três pedidos para a inteligência artificial.

O escritor irlandês James Joyce aos 57 anos Foto: Gisele Freund

Ao ChatGPT, ele solicitou que a IA escrevesse algo sobre o evento paulista dando voz a James Joyce. Eis o resultado, que será apresentado a quem for no Bloomsday na Casa das Rosas na noite desta sexta, 16 (inscrições encerradas):

“Neste dia de junho me vi imerso nas ruas pulsantes de São Paulo, envolvido pela efervescência do 36º Bloomsday. Aqui, nesta terra distante do hemisfério sul, onde minha obra encontrou refúgio e ressonância, testemunho a cidade se tornar um labirinto de palavras, um espelho caótico de Ulysses. (...) Testemunho São Paulo render-se à minha essência, ao legado eterno de minhas palavras. Pois no Bloomsday, as fronteiras entre realidade e ficção se desvanecem, e a vida cotidiana torna-se uma dança intricada entre o comum e o extraordinário. Neste dia sagrado, minha obra ganha vida nas mentes e nos corações daqueles que ousam se aventurar por suas páginas, perpetuando meu legado além das fronteiras do tempo.”

Ao Bing, pediu duas imagens: uma representação “atualizada” de Joyce e que ele imaginasse os personagens Leopold Bloom e Stephen Dedalus na Avenida Paulista.

Stephen e Leopold Bloom imaginados por IA Foto: Bing/Marcelo Tápia

“Não há nenhuma pretensão, claro, de me referir às questões levantadas atualmente sobre os usos e os limites da IA. Trata-se apenas de um uso ilustrativo de como a imaginação pode funcionar, no caso da IA, para presentificar personagens de outra época”, explica Marcelo Tápia.

James Joyce 'atualizado' pelo Bing, uma brincadeira de Marcelo Tápia no Bloomsday 2023 Foto: Bing/Marcelo Tápia

Para ele, o ChatGPT se saiu “relativamente bem” no depoimento, apesar de alguns erros. “Pareceu-me um recurso divertido, e confesso que a ‘fala’ me surpreendeu. Enfim, num evento que trata de uma obra seríssima, profunda mas também divertida, pensei em me valer também, despretensiosamente, de algo lúdico com ferramentas que tomam conta da cena hoje”, finalizou.