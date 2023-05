A Book Friday, promoção anual de livros da Amazon, começou nesta quinta-feira, 18, a partir das 18h, com exclusividade no Brasil. O evento virtual ocorre até segunda-feira, 22, às 23h59.

A empresa promete dar até 70% de desconto em títulos de diferentes gêneros. Vale lembrar que as ofertas podem ser diferentes dependendo do livros: alguns ficarão em promoção pelos cinco dias de evento, enquanto outros terão “ofertas relâmpago”, ou seja, que podem acabar dependendo do tempo ou estoque.

Entre os destaques, está o livro É assim que começa, romance mais recente de Colleen Hoover, a autora mais vendida da Bienal do Livro de São Paulo em 2022. A obra está sendo vendida por R$ 29,90 (o preço de capa é R$ 54,90).

Colleen Hoover, autora da obra 'É Assim Que Começa'. Os seus livros são febre no TikTok e acumulam milhões de exemplares vendidos no Brasil. Foto: Reprodução/Instagram/@colleenhoover

A Hipótese do Amor, romance de Ali Hazelwood sucesso no TikTok, também está em oferta por R$28,90. O preço de capa do livro é R$54,90.

Entre os nacionais, o destaque é Tudo é Rio, fenômeno literário e comercial de Carla Madeira, que está em oferta por R$ 32,90. O preço de capa é R$ 59,90, mas antes da Book Friday ele já estava com desconto e sendo vendido por R$ 41,90.

A Amazon também disponibilizou cupons de desconto para e-books e livros importados. As ofertas das versões digitais, inclusive, aumentaram: são mais de 30 mil, o que representa, segundo a empresa, um crescimento de 99% em relação ao ano passado.

Veja mais dicas de livros em desconto na Book Friday:

Romance

É Assim Que Começa (Colleen Hoover), de R$ 54,90 por R$ 29,90 (físico)

A Hipótese do Amor (Ali Hazelwood), de R$54,90 por R$28,90 (físico)

Um milhão de finais felizes (Vitor Martins), de R$ 49,90 por R$23,10 (físico)

Policial e mistério

Assassinato no Expresso do Oriente - Edição econômica (Agatha Christie), de R$ 19,90 por R$13,90

O impulso (Ashley Audrain), de R$ 54,90 por R$ 24,60 (físico)

A paciente silenciosa (Alex Michaedelis), de R$ 59,90 por R$ 28,90 (físico)

Desenvolvimento pessoal

Mentes ansiosas: O medo e a ansiedade nossos de cada dia (Dra. Ana Beatriz Barbosa Silva), de R$ 64,90 por R$35,10 (físico)

12 regras para a vida: um antídoto para o caos (Jordan B. Peterson), de R$ 65,90 por R$ 41,10 (físico)

Mais Esperto que o Diabo ( Napoleon Hill ), de R$ 29,90 por R$ 15,90 (e-book)

Jovem adulto

Heartstopper (Alice Oseman), de R$39,90 por R$15,20 (físico)

Sua Alteza Real - Royals 2 (Rachelo Hawkins), de R$ 49,90 por R$ 22,00 (físico)

Enquanto eu não te encontro (Pedro Rhuas), de R$ 49,90 por R$ 24,70 (físico)

Não-ficção

O Que Sobra (Príncipe Harry), de R$ 74,90 por R$ R$ 34,90 (físico)

Todo dia a mesma noite: A História Não Contada da Boate Kiss (Daniela Arbex), de R$47 por R$19,90 (físico)

Mulheres que Correm Com Lobos (Clarissa Pinkola Estés), de R$ 89,90 por R$ 38,90 (físico)

Outros

Tudo é Rio (Carla Madeira), de R$ 59,90 por R$ 32,90 (físico)

A Biblioteca da Meia-Noite (Matt Haig), de R$ 54,90 por R$ 28,40 (físico)

Oi, Sumido (Dolly Alderton), de R$ 44,90 por R$ 8,98 (e-book)

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais