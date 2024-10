Carla Madeira: ‘A sexualidade está no começo de tudo. Quando você controla o corpo, controla mentes’

Essa intensidade não a assusta. Pelo contrário. “Eu me emociono”, afirma Carla, com um sorriso, à reportagem do Estadão, que ela recebeu na pousada onde está hospedada em Paraty. Ela fala na Flip neste domingo, 13, às 10h, na mesa Invenção e linguagem: o romance segue, ao lado de Silvana Tavano, autora de Ressuscitar Mamutes (Autêntica Contemporânea), e Mariana Salomão Carrara, do premiado Não Fossem as Sílabas do Sábado (Todavia). O debate será transmitido (e fica gravado) no canal do YouTube da festa.

Não dá para dizer que a reação descrita acima é comum para todos os autores da programação da Flip, um evento que atrai mais adultos do que estudantes, por exemplo. Mas Carla ultrapassa isso: é lida por mulheres e homens de diferentes idades (elas parecem ser a maioria, mas a autora diz que eles também a abordam com frequência para comentar a leitura). Seus romances são discutidos em mesas de bar e em clubes do livro. As pessoas que a param na rua ou a procuram em eventos são diversas, diz ela, e as reações, mais contidas ou eufóricas, variam. “Os jovens têm uma coisa da paixão mesmo”, pondera.