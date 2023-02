Cassandra Clare: quem é a primeira autora confirmada da Bienal do Rio, que já vendeu 50 mi de livros

Cassandra Clare, autora de Instrumentos Mortais e de Crônicas dos Caçadores de Sombras, é a primeira convidada confirmada da Bienal do Livro do Rio de Janeiro 2023. Ela volta ao Brasil em setembro para encontro com seus leitores e para o lançamento de Corrente de Espinhos, que já está chegando às livrarias.

O livro é a sequência de Corrente de Ferro e a conclusão da trilogia As Últimas Horas, iniciada com Corrente de Ouro.

Leia também Conheça os novos sebos de São Paulo para passear e garimpar livros gastando pouco

A Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que está celebrando 40 anos, será realizada entre os dias 1º e 10 de setembro.

Um dos mais conhecidos nomes da atual literatura fantástica para jovens adultos, Cassandra Clare criou, em seus livros, um universo povoado de personagens mundanos, anjos, demônios e outros seres do submundo, como vampiros, lobisomens e fadas.

Best-seller internacional, com 50 milhões de exemplares vendidos no mundo - e 3 milhões no Brasil, pela Galera, do Grupo Record (mesma editora de Colleen Hoover), ela fez o anúncio de sua vinda em um vídeo postado no Instagram.

Filha de americanos nascida em Teerã, no Irã, em 1973, Cassandra Clare veio ao Brasil pela primeira vez em 2014, para participar da Bienal do Livro de São Paulo. Naquela ocasião, ela chegou a autografar 1.500 livros em um único dia.

Continua após a publicidade

Vida e obra de Cassandra Clare

Cassandra Clare passou grande parte de sua infância viajando pelo mundo com sua família, incluindo o Himalaia nos primeiros anos de vida. Morou na França, Inglaterra e Suíça antes de completar 10 anos. Com as várias mudanças, ela encontrou nos livros um amigo. Depois da faculdade, ela morou em Los Angeles e Nova York, onde trabalhou em revistas de entretenimento.

Sua aproximação com a escrita literária foi em 2004, quando começou seu primeiro romance para jovens adultos: Cidade dos Ossos - que virou filme e é inspirado na paisagem urbana de Manhattan. Ela ganhou seus primeiros fãs na internet quando escrevia fanfics de Harry Potter e O Senhor dos Anéis.

reference

Cidade dos Ossos foi também o primeiro livro dela publicado no Brasil, em 2010. Na sequência, em 2011, a editora lançou Cidade das Cinzas e Cidade de Vidro.

Cassandra Clare autografando na Bienal do Livro de São Paulo, em 2014 Foto: Hélvio Romero/Estadão

Continua após a publicidade

Entre 2012 e 2013, saíram, no País, os três volumes da trilogia As Peças Infernais: Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica. Já Dama da Meia-Noite, Senhor das Sombras e Rainha do Ar e da Escuridão formam a série Artifícios das Trevas, lançada entre 2016 e 2019. Cassandra Clare tem outros livros e séries disponíveis nas livrarias brasileiras.

Nos últimos 15 anos, ela já publicou 23 livros, que foram traduzidos para mais de 30 idiomas.

Sinopse de Corrente de Espinhos

Cassandra Clare vem ao Brasil para divulgar o lançamento de 'Corrente de Espinhos' Foto: Editora Galera

Após o pai ter sido assassinado, os planos de se tornar parabatai (parceiro de batalha) da melhor amiga ruírem e o casamento com James Herondale ir por água abaixo, Cordelia Carstairs abandona Londres para afogar as mágoas na glamourosa Paris na companhia de Matthew Fairchild. A dupla ainda tem que lidar com os seus demônios quando recebe terríveis notícias de Londres. Tatiana Blackthorn fugiu da Cidadela Adamant, e a relação entre Belial, o Príncipe do Inferno, e os jovens Lucie e James Herondale veio à tona, colocando a família Herondale inteira sob o escrutínio da Clave. Em meio a tudo isso, Cordelia se vê dividida entre o amor por James, que considera impossível, e uma vida com Matthew, ao mesmo tempo em que seus amigos são dilacerados pelos próprios segredos. No epicentro do iminente ataque de Belial, Cordelia, Lucie e os Ladrões Alegres se encontrarão sozinhos para lidar com o letal exército do Príncipe do Inferno. Se falharem, podem perder tudo, inclusive as próprias almas. (sinopse da editora).